"Крылья Советов" обыграли "Рубин" в Казани

"Крылья Советов" обыграли "Рубин" в товарищеском матче, сообщает пресс-служба клуба. Встреча команд прошла в среду, 12 июля, в Казани.
Единственный гол в матче на счету Никиты Хлусова. Игра проходила в формате два тайма по 40 минут.
Позднее состоится вторая игра между командами.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?