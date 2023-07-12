"Крылья Советов" обыграли "Рубин" в Казани

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"Крылья Советов" обыграли "Рубин" в товарищеском матче, сообщает пресс-служба клуба. Встреча команд прошла в среду, 12 июля, в Казани.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"