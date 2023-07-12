В Самаре пройдет вебинар по работе с онлайн-площадками по продаже товаров и услуг в 2023 году

13 июля, в 18:00 по московскому времени Региональный центр инноваций StartupSamara проведет вебинар по теме выхода на маркетплейсы.
Вместе с Глебом Толстовым, операционным директором компании ZoneSmart, проведем обзор основных российских площадок, а также поговорим о том, какие минимальные шаги нужно осуществить на старте работы с маркетплейсами.
Пандемия коронавируса послужила мощным толчком к развитию онлайн-торговли по всему миру, включая Россию. По данным исследования M.A.Research, в 2021 году это направление стало самым быстрорастущим сегментом ритейла, а оборот рынка продаж в интернете вырос на 32% — до 4,2 трлн руб.
В 2022 году аналитический проект Tinkoff Data опубликовал результаты исследования потребительской и бизнес-активности на маркетплейсах, согласно которым сфера e-commerce насчитывает около 28 миллионов физических лиц и более 180 тысяч предпринимателей, занятых в этой нише.
В рамках вебинара 13 июля спикер встречи разберет с участниками возможности, которые онлайн-площадки предоставляют для продавцов на текущий момент. Определим, кто именно может выйти со своим бизнесом на маркетплейсы и все ли товары можно продавать. Подробно обсудим, как отправлять заказы потребителям и загружать товарный каталог.
Всех подключившихся к онлайн-мероприятию ждет гарантированный подарок. Глеб Толстов поделится дорожной картой продавца по работе на маркетплейсе. В документе будут собраны основные шаги, которые помогут вам выстроить грамотную стратегию по взаимодействию с онлайн-площадками.
Вебинар будет полезен владельцам бизнесов, желающим размещать продукцию на маркетплейсах, продавцам, специалистам отдела продаж и основателям стартапов, работающим с онлайн-площадками для продажи своих услуг.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.
Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.