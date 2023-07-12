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Экономика и бизнес

В Самаре пройдет вебинар по работе с онлайн-площадками по продаже товаров и услуг в 2023 году

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 июля, в 18:00 по московскому времени Региональный центр инноваций StartupSamara проведет вебинар по теме выхода на маркетплейсы.

Вместе с Глебом Толстовым, операционным директором компании ZoneSmart, проведем обзор основных российских площадок, а также поговорим о том, какие минимальные шаги нужно осуществить на старте работы с маркетплейсами.

Пандемия коронавируса послужила мощным толчком к развитию онлайн-торговли по всему миру, включая Россию. По данным исследования M.A.Research, в 2021 году это направление стало самым быстрорастущим сегментом ритейла, а оборот рынка продаж в интернете вырос на 32% — до 4,2 трлн руб.

В 2022 году аналитический проект Tinkoff Data опубликовал результаты исследования потребительской и бизнес-активности на маркетплейсах, согласно которым сфера e-commerce насчитывает около 28 миллионов физических лиц и более 180 тысяч предпринимателей, занятых в этой нише.

В рамках вебинара 13 июля спикер встречи разберет с участниками возможности, которые онлайн-площадки предоставляют для продавцов на текущий момент. Определим, кто именно может выйти со своим бизнесом на маркетплейсы и все ли товары можно продавать. Подробно обсудим, как отправлять заказы потребителям и загружать товарный каталог.

Всех подключившихся к онлайн-мероприятию ждет гарантированный подарок. Глеб Толстов поделится дорожной картой продавца по работе на маркетплейсе. В документе будут собраны основные шаги, которые помогут вам выстроить грамотную стратегию по взаимодействию с онлайн-площадками.

Вебинар будет полезен владельцам бизнесов, желающим размещать продукцию на маркетплейсах, продавцам, специалистам отдела продаж и основателям стартапов, работающим с онлайн-площадками для продажи своих услуг.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Мероприятие организовано Региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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