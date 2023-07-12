Губернатор Дмитрий Азаров вручил ключи от квартир тольяттинским дольщикам

В среду, 12 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Тольятти вручил ключи от квартир жителям города, ранее пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ООО "Сентябрь-два". Всего в доме по адресу улица Коммунистическая, 40, который был достроен благодаря поддержке правительства, будут жить 168 семей.

Напомним, строительство многоквартирного дома в Комсомольском районе Тольятти застройщик ООО "Сентябрь-два" начал в 2010 году. Рамиль и Гульчачак Галеевы участниками долевого строительства стали в 2013 году. Они поверили застройщику, что быстро получат квартиры. В то время работы на объекте шли полным ходом - было построено порядка пяти этажей дома.

"Когда началась стройка, мы еще гуляли по набережной Волги рядом со строящимся домом с младшим сыном в коляске. С того момента прошло уже десять лет. Вся наша семья очень долго ждала квартиру", - рассказал глава семьи.

В 2015 году работы остановились, и стройка замерла. Спустя четыре года дом был включен в реестр проблемных. После подписания соглашения по завершению строительства проблемных объектов региона между губернатором региона и Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства дело сдвинулось с мертвой точки. Гражданам, которые оказались в ситуации двойной продажи квартир, были выплачены денежные компенсации. А по самому дому было принято решение о его достройке.

Рамиль Галеев поблагодарил Дмитрия Азарова за внимание к обманутым дольщикам с первых дней его работы в должности губернатора Самарской области.

"Дмитрий Игоревич Азаров сразу, как только был назначен на должность руководителя региона, провел большое совещание с дольщиками, после которого приступил к решению проблем, - напомним Рамиль Галеев. - Мне запомнилось, что в начале совещания он извинился перед всеми дольщиками за сложившуюся в регионе ситуацию. После этого мы вдохновились и увидели, что действительно все подключились к решению наших проблем".

За последние пять лет Самарская область сделала большой шаг в решении проблем обманутых дольщиков. С сентября 2017 года из 88 многоквартирных домов, где были нарушены права граждан, проблема решена уже на 80 объектах. Свыше 6300 человек восстановили свои права.

Решения вопроса дождалась и Надежда Прус. "Потрясающие эмоции. Очень ждали этого события. Очень рады, что наконец-то наш дом достроился, мы ждали этого семь лет, - поделилась она своими эмоциями. - За это время у нас уже два ребенка появились - дочки. Мы очень благодарим нашего губернатора Дмитрия Игоревича за то, что он включился в эту работу, без его помощи я не знаю, когда бы мы еще получили ключи. Он все взял на свой личный контроль, благодаря этому все сдвинулось с мертвой точки, и мы получаем сейчас этот прекрасный результат. Наконец-то будем делать ремонт в нашей квартире и уже мечтаем туда переехать скорее. Будем наблюдать шикарные восходы, пить кофе, любоваться видами".

Новоселов - жителей Тольятти - с радостным событием в их жизни поздравил губернатор Дмитрий Азаров. "Понимаю, насколько эти квартиры долгожданны. Многое пришлось пройти в поиске оптимальных решений, которые и привели к результату, - подчеркнул глава региона, обращаясь к новоиспеченным собственникам жилья. - 168 обманутых дольщиков, банкротство строительной организации, уголовные дела, подписание соглашения с Фондом по защите прав обманутых дольщиков, поиск решения, передача имущества, земельных прав - и наконец мы это сделали, реализовали проект".

Глава региона поблагодарил тольяттинцев за терпение, ожидание завершения строительства и за тяжелый путь, пройденный вместе. "Он непростой, было много переживаний и тревог. Много усилий потребовалось для того, чтобы сегодня вручить ключи, - отметил руководитель области. - Я очень рад тому, что Самарская область в основном уже справилась с задачами обеспечения квартирами обманутых дольщиков". По поручению Дмитрия Азарова до конца текущего года планируется полностью решить вопрос по всем оставшимся проблемным объектам и обманутым дольщикам.

Глава региона поблагодарил руководство федерального Фонда по защите прав обманутых дольщиков, сотрудников областного минстроя и строителей за слаженную работу. "Я очень надеюсь, что квартиры будут наполнены радостным детским смехом и в этом доме будут царить уют, забота, любовь", - отметил губернатор.