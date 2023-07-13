"Крылья Советов" уступили "Рубину" во втором товарищеском матче

"Крылья Советов" уступили "Рубину" во втором с казанцами контрольном матче, сообщает пресс-служба самарского клуба. Обе встречи прошли в среду, 12 июля, в Казани.
Напомним, в первой встрече "Крылья" обыграли казанцев. Единственный гол в матче забил Никита Хлусов.
Во второй — "Рубин" обыграл соперника 2:0 благодаря дублю ганского форварда Джоэля Фамейе.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?