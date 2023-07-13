Центр поддержки экспорта Самарской области признан лучшим в стране по итогам полугодия

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что региональный Экспортный центр признан самым эффективным в стране по итогам первого полугодия 2023 года.
Центр поддержки экспорта Самарской области (ЦПЭ) занял первое место в общем рейтинге организаций инфраструктуры господдержки всей страны.
Результаты работы региональных структур озвучили на Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая прошла в Архызе (Карачаево-Черкесская Республика). Событие организовал Российский экспортный центр (РЭЦ). В конференции приняли участие представители 80 региональных центров поддержки экспорта и региональных органов исполнительной власти.
Эксперты РЭЦ оценивали работу ЦПЭ по большому количеству показателей: количеству субъектов МСП, получивших услуги Центра, количество субъектов заключившие экспортные контракты при содействии Центра, а также объем поддержанного экспорта, страновая диверсификация и др.
Для бизнеса в Самарской области создаются все необходимые условия: реализуется широкий спектр мер поддержки, работает сеть центров "Мой бизнес", предпринимателям оказывается содействие во всех вопросах, связанных с развитием их проектов. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области поддерживают и начинающих, и более опытных представителей бизнеса. Формирование комфортного делового климата для предпринимателей и инвесторов — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.
"Активная поддержка бизнеса в Самарской области ведется по разным направлениям. Это образовательные программы, помощь в продвижении, имущественная и финансовая поддержка и многое другое, — пояснил Дмитрий Богданов. — Для предпринимателей, готовых расширять географию своих поставок, работает Центр поддержки экспорта. Специалисты помогут и с оформлением документации, и с переводом на иностранные языки, и с выбором страны и потенциальных партнеров за рубежом, организуют участие в крупных международных выставках. Нашу работу с экспортерами высоко оценили на федеральном уровне. И мы приглашаем предпринимателей региона обращаться за поддержкой, признанной лучшей в стране!".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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