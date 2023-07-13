Центр поддержки экспорта Самарской области признан лучшим в стране по итогам полугодия

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что региональный Экспортный центр признан самым эффективным в стране по итогам первого полугодия 2023 года.

Центр поддержки экспорта Самарской области (ЦПЭ) занял первое место в общем рейтинге организаций инфраструктуры господдержки всей страны.

Результаты работы региональных структур озвучили на Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта, которая прошла в Архызе (Карачаево-Черкесская Республика). Событие организовал Российский экспортный центр (РЭЦ). В конференции приняли участие представители 80 региональных центров поддержки экспорта и региональных органов исполнительной власти.

Эксперты РЭЦ оценивали работу ЦПЭ по большому количеству показателей: количеству субъектов МСП, получивших услуги Центра, количество субъектов заключившие экспортные контракты при содействии Центра, а также объем поддержанного экспорта, страновая диверсификация и др.

Для бизнеса в Самарской области создаются все необходимые условия: реализуется широкий спектр мер поддержки, работает сеть центров "Мой бизнес", предпринимателям оказывается содействие во всех вопросах, связанных с развитием их проектов. Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области поддерживают и начинающих, и более опытных представителей бизнеса. Формирование комфортного делового климата для предпринимателей и инвесторов — одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

"Активная поддержка бизнеса в Самарской области ведется по разным направлениям. Это образовательные программы, помощь в продвижении, имущественная и финансовая поддержка и многое другое, — пояснил Дмитрий Богданов. — Для предпринимателей, готовых расширять географию своих поставок, работает Центр поддержки экспорта. Специалисты помогут и с оформлением документации, и с переводом на иностранные языки, и с выбором страны и потенциальных партнеров за рубежом, организуют участие в крупных международных выставках. Нашу работу с экспортерами высоко оценили на федеральном уровне. И мы приглашаем предпринимателей региона обращаться за поддержкой, признанной лучшей в стране!".