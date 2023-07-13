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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарская область принимает участие в ежегодном форуме "Мой бизнес" в Карачаево-Черкесии

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Форум проходит с 12 по 14 июля в Архызе. Министерство экономического развития соберет руководство региональных органов исполнительной власти и Центров "Мой бизнес".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

13-14 июля в рамках форума пройдет межрегиональный обмен практиками и выработка решений по перспективным направлениям развития инфраструктуры поддержки "Мой бизнес". Будет продолжена проработка предложений по развитию мер Национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" и системы поддержки предпринимательства в России в перспективе до 2030 года. А уже 15 июля в Архызе состоится Всероссийский форум для предпринимателей "Мой бизнес. Старт". Ключевой темой этого события станет дискуссия "Кадры в экономике".

"В апреле мы сделали первый подход к обсуждению вопросов поддержки МСП в горизонте 2030. Уже в мае на Координационном Совете по МСП у Председателя Правительства Михаила Владимировича Мишустина начертили перспективы поддержки МСП, в том числе вопрос конкуренции за кадры. В июне Президент в рамках ПМЭФ дал ряд системных поручений по решению кадрового вопроса и развитию кадрового потенциала страны. Поэтому тема "Кадры в экономике" выбрана нами не случайно. Наш рынок переживает глобальные изменения — развитие и импортозамещение в сферах производства, IT, туризма и многих других требуют постоянного кадрового насыщения. Поэтому одним из ключевых конкурентных преимуществ для предприятий, в том числе для МСП будут кадры. Состав спикеров позволит нам комплексно подойти к обсуждению этих вопросов", — подчеркнула заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В дискуссии планируется участие представителей бизнеса и инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес". Программа форума также включает в себя ряд стратегических сессий по переговорам и кадрам индустрии сервиса и туризма.

"Площадка форума ежегодно объединяет инфраструктуру поддержки бизнеса со всех регионов страны. И это взаимодействие с коллегами позволяет понять, что еще мы можем привнести в сферу господдержки, какими инструментами можем дополнить перечень действующих инструментов и какая помощь актуальна для бизнеса здесь и сейчас", — отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Форумы "Мой бизнес-лагерь" и "Мой бизнес. Старт" организует Минэкономразвития России совместно с Правительством Карачаево-Черкесии.

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