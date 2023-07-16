"Крылья Советов" проведут заключительный контрольный матч межсезонья с "Уралом"

В воскресенье, 16 июля, "Крылья Советов" проведут заключительный контрольный матч этого межсезонья с "Уралом". Встреча пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена" в 18:00. По многочисленным просьбам вход на эту игру будет свободным

По окончании игры пройдет шоу-матч с участием болельщиков "Крыльев"-владельцев абонементов, которые подали заявки и прошли отбор, а теперь получат уникальный шанс сыграть с футболистами основного состава нашей команды.

Перед матчем будет разыграно еще 4 места в командах. Победители сыграют с футболистами "Крыльев" и получат игровые футболки. Отбор начнется в 17:10 на мини-футбольной площадке 3 гейта. Первые четверо болельщиков, выполнивших несложное футбольное конкурсное задание, займут место в командах Осинькина и Корниленко.

Обязательные условия - наличие абонемента на новый сезон (нужно будет показать его в личном кабинете Госуслуг, а также показать паспорт), спортивной формы и обуви для участия в матче на поле "Солидарность Самара Арены".

Вход на стадион будет осуществляться через 3 гейт с 17:00. Владельцы абонементов на новый сезон могут занять любые места на секторах А105-107 (надо будет просто показать электронный абонемент в госуслугах стюарду), другие болельщики - на секторах А103, А104, А108, А109.

По окончании матча основных составов будет сделано общее фото команды с болельщиками. Наличие клубной атрибутики приветствуется.