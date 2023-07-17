"Крылья советов" вничью сыграли с "Уралом"

В воскресенье, 16 июля, "Крылья Советов" провели заключительный контрольный матч межсезонья с "Уралом". Встреча прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена".
Игра завершилась со счетом 1:1 (1:0).
В воскресенье, 16 июля, "Крылья Советов" провели заключительный контрольный матч межсезонья с "Уралом". Встреча прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена".
Игра завершилась со счетом 1:1 (1:0).
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?