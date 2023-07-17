Центр "Мой бизнес" Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов

Подведены итоги премии "Мой бизнес". Лучшими признаны проекты из 30 регионов по 16 номинациями. Торжественное награждение состоялось на площадке форума "Мой бизнес-лагерь" в Карачаево-Черкесии. Событие прошло в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По итогам 2022 года центр "Мой бизнес" Самарской области отметили за лучшую внутреннюю коммуникацию. Напомним, в декабре на площадке регионального дома предпринимателя прошел медиафорум, объединивший специалистов коммуникационного блока центров "Мой бизнес" со всех регионов страны.

Также губерния получила награду за поддержку федеральных проектов "Мой бизнес".

В Самарской области создана сеть центров, в каждом городском округе. В центры "Мой бизнес" могут обращаться и начинающие, и действующие предприниматели. Специалисты проконсультируют по разным вопросам регистрации, и по получению мер поддержки. Перечень действующих инструментов, а также адреса центров опубликованы на едином портале mybiz63.ru.

"Мы уделяем большое внимание формированию комфортного делового и предпринимательского климата. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров. И создание площадок центров "Мой бизнес" — значимая часть этой большой, планомерной работы. Мы фиксируем динамичный рост числа посетителей центров — ежегодно предприниматели здесь получают 25 тысяч услуг", — сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Премия "Мой бизнес" — это поиск и масштабирование лучших практик, решений поддержки бизнеса. Отбор был жесткий. На профессиональном этапе все проекты рассматривали представители центров "Мой бизнес". После лучшие практики оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли депутаты Государственной Думы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций. В итоге из 400 были отобраны 39 проектов из 30 регионов в 16 номинациях", — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.