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Государство и Бизнес Экономическая политика

Центр "Мой бизнес" Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги премии "Мой бизнес". Лучшими признаны проекты из 30 регионов по 16 номинациями. Торжественное награждение состоялось на площадке форума "Мой бизнес-лагерь" в Карачаево-Черкесии. Событие прошло в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

По итогам 2022 года центр "Мой бизнес" Самарской области отметили за лучшую внутреннюю коммуникацию. Напомним, в декабре на площадке регионального дома предпринимателя прошел медиафорум, объединивший специалистов коммуникационного блока центров "Мой бизнес" со всех регионов страны.

Также губерния получила награду за поддержку федеральных проектов "Мой бизнес".

В Самарской области создана сеть центров, в каждом городском округе. В центры "Мой бизнес" могут обращаться и начинающие, и действующие предприниматели. Специалисты проконсультируют по разным вопросам регистрации, и по получению мер поддержки. Перечень действующих инструментов, а также адреса центров опубликованы на едином портале mybiz63.ru.

"Мы уделяем большое внимание формированию комфортного делового и предпринимательского климата. Такую задачу ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров. И создание площадок центров "Мой бизнес" — значимая часть этой большой, планомерной работы. Мы фиксируем динамичный рост числа посетителей центров — ежегодно предприниматели здесь получают 25 тысяч услуг", — сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Премия "Мой бизнес" — это поиск и масштабирование лучших практик, решений поддержки бизнеса. Отбор был жесткий. На профессиональном этапе все проекты рассматривали представители центров "Мой бизнес". После лучшие практики оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли депутаты Государственной Думы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций. В итоге из 400 были отобраны 39 проектов из 30 регионов в 16 номинациях", — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

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