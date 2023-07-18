Катался на перилах: прокуратура озвучила подробности ЧП с ребенком, упавшим с лестницы в ТЦ

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти организована проверка по факту падения ребенка 17 июля с лестницы в торговом центре "Русь на Волге".
Напомним, что 13-летний мальчик при попытке скатиться с лестницы второго этажа потерял равновесие и упал. В результате падения ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В ТЦ он находился без сопровождения взрослых.
Прокуратурой района организована проверка соблюдения торговым центром техники безопасности при нахождении несовершеннолетних на его территории. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.
Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту следственным органом.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!