Катался на перилах: прокуратура озвучила подробности ЧП с ребенком, упавшим с лестницы в ТЦ

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти организована проверка по факту падения ребенка 17 июля с лестницы в торговом центре "Русь на Волге".

Напомним, что 13-летний мальчик при попытке скатиться с лестницы второго этажа потерял равновесие и упал. В результате падения ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В ТЦ он находился без сопровождения взрослых.

Прокуратурой района организована проверка соблюдения торговым центром техники безопасности при нахождении несовершеннолетних на его территории. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.

Кроме того, прокуратурой взят на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту следственным органом.