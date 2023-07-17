Врачи Тольятти спасают ребенка, упавшего в ТЦ с эскалатора

В понедельник, 17 июля, в одном из торговых центров Тольятти ребенок упал с эскалатора, в результате чего получил телесные повреждения и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывается вся необходимая помощь, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СК РФ начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!