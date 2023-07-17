Врачи Тольятти спасают ребенка, упавшего в ТЦ с эскалатора

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В понедельник, 17 июля, в одном из торговых центров Тольятти ребенок упал с эскалатора, в результате чего получил телесные повреждения и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывается вся необходимая помощь, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.