Состояние ребенка, пострадавшего в ТЦ в Тольятти, оценивается как крайне тяжелое

Во вторник, 18 июля, стало известно, что состояние пострадавшего при падении в торговом центре "Русь-на-Волге" в Тольятти 12-летнего мальчика оценивается как крайне тяжелое. Об этом порталу Волга Ньюс сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

Напомним, что мальчик при попытке скатиться с лестницы второго этажа ТЦ потерял равновесие и упал. В результате падения ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Доследственную проверку в связи с травмированием ребенка ведут сотрудники следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти СК РФ.

Проверку соблюдения торговым центром техники безопасности при нахождении несовершеннолетних на его территории проводит прокуратура Автозаводского района. "По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, — отметили в надзорном ведомстве. — Кроме того, прокуратурой взяты на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту следственным органом".

Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, пострадавший ребенок проходит лечение в Тольяттинской городской детской клинической больнице.

"Ребенок находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как крайне тяжелое", — прокомментировали в региональном минздраве.