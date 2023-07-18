16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Призы и подарки: Пятерочка дарит скретч-карты за каждые 600 рублей в чеке Господдержка помогает развиваться самарскому производству ореховых паст 155 самарских предприятий улучшают процессы при помощи методик бережливого производства Создателю Консорциума "Интегра-С" Владимиру Куделькину исполнилось 70 лет Мама с бизнесом: жительниц Самарской области обучат предпринимательству

Государство и Бизнес Экономическая политика

Господдержка помогает развиваться самарскому производству ореховых паст

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 599
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Игорь Брусянцев уже четвертый год развивает в Самаре собственное производство ореховых паст. В ассортименте - разные виды арахисовой пасты, а также фисташковая, миндальная, кокосовая, фундучная, кунжутная. Для сладкоежек есть десертные - шоколадные, а недавно здесь наладили выпуск глазированного миндаля и халвы.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, помогающих стабильно работать и развиваться как начинающим, так и более опытным предпринимателям. Эту работу по поручению главы региона Дмитрия Азарова курирует областное минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.

Самарский предприниматель начинал свое дело с небольшого помещения, а сегодня производство расположилось на площади почти 1000 кв. метров.

"В начале апреля мы переехали в новое помещение, но и здесь нам уже становится тесновато, несмотря на то что эта площадка кратно больше предыдущей", - отметил Игорь Брусянцев.

Предприятие динамично развивается. Если год назад объем переработки составлял 10 тонн орехов в месяц, то сегодня этот показатель вырос до 30 тонн. И это не предел. Как признается Игорь Брусянцев, в ближайших планах - строительство собственного производственного корпуса. Сейчас вместе с сыном Константином они подбирают подходящую площадку.

Константин Брусянцев тоже предприниматель, он развивает собственный бренд ореховых паст и отвечает за продвижение продукции семейного предприятия.

"У меня большие амбиции, в планах - запуск производства протеиновых десертов: батончиков, печенья. Работа в связке позволяет нам дополнять друг друга. Конечно, я перенимаю большой производственный опыт отца", - рассказал он.

Для своего развития предприниматели активно используют господдержку. Это такие меры, как участие в акселерационной программе, льготный заем регионального Гарантийного фонда. В 2022 году Константин Брусянцев стал одним из победителей конкурса грантов для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. "Мы неоднократно обращались в центр "Мой бизнес", и государство помогло несколько раз. Все эти инструменты дают хорошую опору, толчок для развития бизнеса", - отметил молодой человек.

Самарские пасты доходят до потребителей через маркетплейсы, благодаря чему география поставок не ограничивается только родным регионом: продукты семейного предприятия уже знают и покупают по всей России и в странах СНГ. В числе потребителей - и самарские кондитерские фабрики.

Постоянный рост спроса на продукцию самарского предприятия подталкивает к дальнейшему развитию. Сейчас предприниматели оформляют льготный лизинг оборудования от Корпорации МСП. Благодаря поддержке федерального института развития они смогут приобрести автоматизированное оборудование и значительно нарастить объемы производства.

Помимо пищевого направления, Брусянцевы развивают производство косметической продукции, которую уже активно приобретают московские салоны красоты. Как признается Игорь Брусянцев, остро стоит кадровый вопрос. "Мы находимся в поиске химика-технолога, который помог бы нам развить это направление и сделать продукцию еще более конкурентоспособной", - подчеркнул он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6