Господдержка помогает развиваться самарскому производству ореховых паст

Игорь Брусянцев уже четвертый год развивает в Самаре собственное производство ореховых паст. В ассортименте - разные виды арахисовой пасты, а также фисташковая, миндальная, кокосовая, фундучная, кунжутная. Для сладкоежек есть десертные - шоколадные, а недавно здесь наладили выпуск глазированного миндаля и халвы.

Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, помогающих стабильно работать и развиваться как начинающим, так и более опытным предпринимателям. Эту работу по поручению главы региона Дмитрия Азарова курирует областное минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.

Самарский предприниматель начинал свое дело с небольшого помещения, а сегодня производство расположилось на площади почти 1000 кв. метров.

"В начале апреля мы переехали в новое помещение, но и здесь нам уже становится тесновато, несмотря на то что эта площадка кратно больше предыдущей", - отметил Игорь Брусянцев.

Предприятие динамично развивается. Если год назад объем переработки составлял 10 тонн орехов в месяц, то сегодня этот показатель вырос до 30 тонн. И это не предел. Как признается Игорь Брусянцев, в ближайших планах - строительство собственного производственного корпуса. Сейчас вместе с сыном Константином они подбирают подходящую площадку.

Константин Брусянцев тоже предприниматель, он развивает собственный бренд ореховых паст и отвечает за продвижение продукции семейного предприятия.

"У меня большие амбиции, в планах - запуск производства протеиновых десертов: батончиков, печенья. Работа в связке позволяет нам дополнять друг друга. Конечно, я перенимаю большой производственный опыт отца", - рассказал он.

Для своего развития предприниматели активно используют господдержку. Это такие меры, как участие в акселерационной программе, льготный заем регионального Гарантийного фонда. В 2022 году Константин Брусянцев стал одним из победителей конкурса грантов для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. "Мы неоднократно обращались в центр "Мой бизнес", и государство помогло несколько раз. Все эти инструменты дают хорошую опору, толчок для развития бизнеса", - отметил молодой человек.

Самарские пасты доходят до потребителей через маркетплейсы, благодаря чему география поставок не ограничивается только родным регионом: продукты семейного предприятия уже знают и покупают по всей России и в странах СНГ. В числе потребителей - и самарские кондитерские фабрики.

Постоянный рост спроса на продукцию самарского предприятия подталкивает к дальнейшему развитию. Сейчас предприниматели оформляют льготный лизинг оборудования от Корпорации МСП. Благодаря поддержке федерального института развития они смогут приобрести автоматизированное оборудование и значительно нарастить объемы производства.

Помимо пищевого направления, Брусянцевы развивают производство косметической продукции, которую уже активно приобретают московские салоны красоты. Как признается Игорь Брусянцев, остро стоит кадровый вопрос. "Мы находимся в поиске химика-технолога, который помог бы нам развить это направление и сделать продукцию еще более конкурентоспособной", - подчеркнул он.