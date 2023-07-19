Господдержка помогает развиваться самарскому производству ореховых паст

Уже четвертый год предприниматель Игорь Брусянцев развивает в Самаре собственное производство ореховых паст. Сегодня в ассортименте его предприятия разные виды арахисовой пасты, а также фисташковая, миндальная, кокосовая, фундучная, кунжутная. Для сладкоежек есть десертные — шоколадные, а недавно здесь наладили выпуск глазированного миндаля и халвы.
Благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" в регионе активно реализуется широкий перечень инструментов поддержки бизнеса, помогающих стабильно работать и развиваться как начинающим, так и более опытным предпринимателям. Эту работу по поручению Главы региона Дмитрия Азарова курирует областное минэкономразвития и министр Дмитрий Богданов.
Самарский предприниматель начинал свое дело с небольшого помещения, а сегодня производство расположилось на площади почти 1000 кв метров. "В начале апреля мы переехали в новое помещение, и уже здесь нам становится тесновато, несмотря на то, что это кратно больше предыдущей площадки", — отметил Игорь Брусянцев.
Предприятие динамично развивается. Если год назад объем переработки составлял 10 тонн орехов в месяц, то сегодня этот показатель вырос до 30 тонн. И это не предел. Как признается Игорь Брусянцев, в ближайших планах — строительство собственного производственного корпуса. Сейчас вместе с сыном Константином они подбирают подходящую площадку.
Константин Брусянцев тоже предприниматель, он развивает собственный бренд ореховых паст и отвечает за продвижение продукции семейного предприятия. "У меня большие амбиции, в планах — запуск производства протеиновых десертов: батончиков, печенья. Работа в связке позволяет нам дополнять друг друга. И, конечно, я перенимаю большой производственный опыт отца", — рассказал он.
Для своего развития предприниматели активно используют меры господдержки. Это участие в акселерационной программе, льготный займ регионального Гарантийного фонда. В 2022 году Константин Брусянцев стал одним из победителей конкурса грантов для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. "Государство помогло несколько раз, мы неоднократно обращались в центр "Мой бизнес". Все эти инструменты дают хорошую опору, толчок для развития бизнеса", — отметил молодой человек.
Самарские пасты доходят до потребителей через маркетплейсы, благодаря чему география поставок не ограничивается только родным регионом: продукты семейного предприятия уже знают и покупают по всей России и в странах СНГ. В числе потребителей — и самарские кондитерские фабрики.
Постоянный рост спроса на продукцию самарского предприятия подталкивает к дальнейшему развитию. Сейчас предприниматели оформляют льготный лизинг оборудования от Корпорации МСП. Благодаря поддержке федерального института развития они смогут приобрести автоматизированное оборудование и значительно нарастить объемы производства.
Помимо пищевого направления Брусянцевы развивают производство косметической продукции, которую уже активно приобретают московские салоны красоты. И, как признается Игорь Брусянцев, остро стоит кадровый вопрос. "Мы находимся в поиске химика-технолога, который помог бы нам развить это направление и сделать продукцию еще более конкурентоспособной", — подчеркнул он.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей