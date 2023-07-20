Наставники помогут самозанятым повысить эффективность бизнес-проектов

Центр "Мой бизнес" Самарской области запускает набор на программу для самозанятых "Бизнес-наставник". Эта региональная мера поддержки плательщиков налога на профессиональный доход была запущена в 2022 году и показала свою эффективность, собрав множество положительных откликов от получателей. Она реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Бизнес-наставник" — это адресная консультационная помощь самозанятым от экспертов и успешных предпринимателей, которая позволит повысить эффективность бизнес-проектов.

Подать заявку можно до 20 августа. Программа стартует в конце лета и рассчитана на 12 недель. За это время получатели услуги под руководством опытных наставников разберутся с проблемами и точками роста своих проектов, научатся работать с клиентами и подрядчиками, смогут увеличить прибыль.

Создание благоприятных условий для начинающих предпринимателей, развития проектов инициативных и творческих жителей Самарской области — одно из главных направлений работы управленческой команды региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

"Поработать с действующими предпринимателями, перенять ценный опыт коллег, а значит избежать многих ошибок и выстроить правильную стратегию развития — эти возможности будут у участников нового потока программы, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Для начинающих предпринимателей мы регулярно проводим образовательные курсы, семинары с участием компетентных экспертов, с отработкой полученных знаний на практике. Следить за анонсами предстоящих событий можно на едином портале mybiz63.ru".

Программа включает в себя 3 тематических блока, проработка каждого из которых продлится 4 недели: составление индивидуального плана развития, финансы и продажи, маркетинговая стратегия. Занятия с наставниками будут проходить онлайн или офлайн, формат подбирается индивидуально.

Принять участие в программе могут только самозанятые, зарегистрированные в Самарской области и готовые уделять развитию своего дела достаточно времени: активно принимать обратную связь, выполнять задания наставника и внедрять нововведения в свой проект.

Наставниками для самозанятых станут опытные предприниматели, которые успешно ведут свое дело много лет и развивают различные проекты, получают основной доход с бизнеса, готовы делиться своими знаниями и наработками. Среди них — создатель и руководитель контент-агентства Arrow Анна Корженевская; руководитель портала ЛИЦА, экс топ-менеджер RuTube Виктория Вирта; основатель швейной фабрики PROFI DRESS Руслана Сукаева и др.

"На момент программы я была домашним кондитером. Было много неопределенности по незнанию. Наставник помог составить бизнес план с моими данными и расчетами, из которого стало ясно, прибыльное ли дело. Рассказал, где и как вести финансовый учет, развеял многие мифы и страхи. Поддерживал и одобрял за успехи, давал советы по планированию и управлению временем. На своём опыте рассказывал, как пройти регистрацию товарного знака", — поделилась впечатлениями от участия в программе самозанятая Алиса Белякова.

"Участие в этой программе очень помогло мне выйти из стадии планирования и, наконец, запустить свой бренд одежды. Наставник подробно отвечал на все вопросы, рассказывал обо всех нюансах ведения бизнеса. Мне очень не хватало такого сильного и поддерживающего человека, который поможет мне структурировать всю информацию и запустить свою нишу", — подчеркнула самозанятая Мария Платонова.