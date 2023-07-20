Озеленяя Сызрань

Эковолонтеры Сызранского НПЗ (входит в НК "Роснефть") высадили на территории детского сада в Юго-Западном микрорайоне города каштаны и рябины. Акцию приурочили к памятной дате — дню рождения предприятия. Сейчас на СНПЗ трудится уже четвертое поколение сызранцев, ведь первая продукция здесь была выпущена более 80 лет назад — 22 июля 1942 года.
На свой праздник заводчане отправились в "Сказочную страну". Так называется детский сад № 35, который появился в Сызрани в 2016 году благодаря компании "Роснефть" и помог закрыть актуальный на тот момент вопрос с обеспеченностью местами в ДОУ дошкольников, проживающих в крупном микрорайоне.
Весной сотрудники завода уже были в гостях у воспитанников детсада — провели экологический урок, а потом вместе засадили клумбу бархатцами. Тогда же нефтяники обратили внимание, что благоустроенной территории ДОУ для большего уюта можно добавить зеленых насаждений. Выбор пал на деревья, идеально подходящие для города — компактные, с декоративными кронами и отличной энергией роста.
Надо отметить, что в числе природоохранных проектов СНПЗ не первый год проводит мероприятия по системному озеленению города. Например, ко Дню Победы нефтяники высадили 100 молодых рябин на территории больничного городка на Образцовской площадке. 40 саженцев туй и можжевельников украсили общественные пространства в Юго-Западном районе.
Добровольческие инициативы в сфере экологии — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть". Нефтяники становятся инициаторами и активными участниками субботников по очистке береговых зон рек и родников, проводят мероприятия, формирующие экологическую культуру подрастающего поколения, поддерживают многие всероссийские природоохранные проекты.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!