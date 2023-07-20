Робот-диагност обследовал 13 участков тепловых сетей в Самарской области

Робот-диагност ПАО "Т Плюс" проверил техническое состояние 13 участков тепловых сетей компании в Самарской области. В общей сложности в 2023 году энергетики планируют выполнить диагностику свыше 7 км подземных коммуникаций региона. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
В частности, этим летом телеуправляемый комплекс обследовал 6 участков в областной столице. Наиболее протяженные объекты — на ул. Стара-Загора и пр. Кирова. В Новокуйбышевске аппарат проверил также 6 трасс, большая часть из которых проходит под автомобильными магистралями. Самым протяженным участком стала теплосеть под ул. Гагарина. Еще один выезд робот-диагност совершил в Сызрани.
Напомним, что диагностический комплекс определяет толщину стенок трубы методом переменного намагничивания по отечественной лицензии. Также робот дает возможность визуально обследовать трубопровод на предмет посторонних предметов и наличия сквозных повреждений. Данную технологию диагностики Самарский филиал "Т Плюс" использует с 2020 года.
Отметим, что метод переменного намагничивания не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известным как гидравлические испытания.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!