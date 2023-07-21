На участке под крематорий обнаружен объект культурного наследия

В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Самарской области сообщили, что на участке под будущем крематорием в с. Хорошенькое находится ОКН "Земляной вал "Ново-Закамская черта XVIII в. Красноярский и Сергиевский районы".

Напомним, ООО "Комбинат услуг второго типа" получило в аренду землю в сельском поселении Хорошенькое под строительство крематория на 10 лет за 141 рубль в год. Местные жители выступили против такой перспективы. Их поддержала областная прокуратура, которая судилась с местной властью. Однако суд не согласился с доводами надзорного органа.

Жители села утверждают, что участок регулярно затапливает талыми водами, и сами собирают деньги на топографическую и гидрологическую экспертизы, так как суд отказался ее назначать.

Весной этого года стало известно, что следователи начали доследственную проверку по факту законности выделения участка под новое кладбище с крематорием. Ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Тем временем по заказу "Комбинат услуг второго типа" проведено археологическое исследование участка под будущим крематорием. Из отчета эксперта следует, что объект археологического наследия внесен в список исторического наследия федерального значения. "Земляной вал "Ново-Закамская черта XVIII в." входит в состав ОКН "Новая Закамская линия" общей протяженностью 260 километров. Она была сооружена в 1731-1736 г. для защиты населения юго-восточной окраины европейской России от кочевников.

На исследуемом участке памятник сильно разрушен. По свидетельству очевидцев, вал полностью распахали во второй половине XX века. Охранные зоны на объект не разработаны. Тем не менее УГООКН напомнило о требовании по обеспечению сохранности Земляного вала в ходе работ.