Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о выделении земли под крематорий в Самарской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку законности выделения участка под кладбище и крематорий возле с. Кривое Озеро в Красноярском районе Самарской области.
Напомним, участок получило в аренду ООО "Комбинат услуг второго типа". Общественные слушания в сельском поселении Хорошенькое, по результатам которых решено было выделить землю, прошли во время ковида. Сельчане заявляют, что не могли узнать об этих слушаниях.
Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поддержал местных жителей, но оспорить решения в суде прокуратуре пока не удалось. Одну жалобу сейчас рассматривает Шестой кассационный суд, другую — Верховный Суд РФ.
Жители села утверждают, что участок регулярно затапливает талыми водами, и сами собирают деньги на топографическую и гидрологическую экспертизы, так как суд отказался ее назначать.
Проверку следователи ведут по ст. 293 УК РФ ("Халатность").
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Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
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С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.