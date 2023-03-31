Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о выделении земли под крематорий в Самарской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку законности выделения участка под кладбище и крематорий возле с. Кривое Озеро в Красноярском районе Самарской области.

Напомним, участок получило в аренду ООО "Комбинат услуг второго типа". Общественные слушания в сельском поселении Хорошенькое, по результатам которых решено было выделить землю, прошли во время ковида. Сельчане заявляют, что не могли узнать об этих слушаниях.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий поддержал местных жителей, но оспорить решения в суде прокуратуре пока не удалось. Одну жалобу сейчас рассматривает Шестой кассационный суд, другую — Верховный Суд РФ.

Жители села утверждают, что участок регулярно затапливает талыми водами, и сами собирают деньги на топографическую и гидрологическую экспертизы, так как суд отказался ее назначать.

Проверку следователи ведут по ст. 293 УК РФ ("Халатность").