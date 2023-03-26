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Общество

Самарские следователи проверят законность выделения участка под новое кладбище с крематорием в Красноярском районе

КРАСНЫЙ ЯР. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самарской области следователи начали доследственную проверку по факту законности выделения участка под новое кладбище с крематорием возле с. Кривое Озеро, входящего в состав сельского поселения Хорошенькое Красноярского района, сообщает "КП-Самара".

Участок получило в аренду ООО "Комбинат услуг второго типа". Недавно в составе учредителей ООО произошли изменения. Часть акций перешла ООО "Помощь", связанному, по информации СМИ, с похоронным бизнесом в Москве, Астрахани, Омске.

Общественные слушания в сельском поселении Хорошенькое, по результатам которых было принято решение о выделении земли под кладбище и крематорий, прошли во времена ковидных запретов. По уверениям сельчан, большинство из них не имело возможности узнать о слушаниях.

Возмущение граждан поддержал прокурор области Сергей Берижицкий, но пока все суды по его представлению — в пользу чиновников. Одна из судебных тяжб сейчас на рассмотрении в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, другая — уже в Верховном суде.

Сельчане уверяют, что территория, выделенная под кладбище, заливается паводковыми водами, и если здесь начать захоронения, то по весне "гробы поплывут". Кроме того, продукты разложения могут попасть в питьевую воду. Актив села настаивает на проведении топографической и гидрологической экспертизы. Суд отказал в ее назначении.

Жители Кривого Озера начали сбор средств на проведение собственной экспертизы. Точную стоимость работы экспертов они пока не представляют, но очевидно, что она измеряется в сотнях тысяч рублей.

На ситуацию уже обратили внимание в Следственном комитете РФ и региональном следственном ведомстве.

"В настоящее время территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка на предмет наличия в действиях сотрудников администрации преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) при принятии решения о строительстве крематория", — такой ответ дала жителям старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления по Самарской области Елена Шкаева.

По ее словам, решения по результатам проверки пока не принято.

"КП-Самара" отправляла официальный запрос в Минстрой Самарской области. Из министерства пришел ответ, из которого следует, что кладбище и крематорий находятся в ведении органов местного самоуправления. Полномочия регионального Минстроя потребуются на стадии согласования объекта капитального строительства — министерство выдает разрешение как на само строительство, так и на ввод объекта в эксплуатацию.

"Заявление на получение разрешения на строительство по указанному объекту в министерство не поступало, такое разрешение министерством не выдавалось", — пояснили в Минстрое.

При этом в министерстве подчеркнули, что создание новых мест погребения возможно только при наличии положительной экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.

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