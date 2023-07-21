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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарскую область посетили представители предприятий Республики Беларусь

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже второй день в Самарской области продолжается реверсная бизнес-миссии Беларуси. Организатором делового визита выступает региональный Центр поддержки экспорта, оператором миссии — ТПП Самарской области. В состав Белорусской делегации вошли представители предприятий, заинтересованных в налаживании деловых контактов с бизнес-сообществом губернии.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

В рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт" в Самарской области создаются все условия для развития бизнеса. На площадке регионального центра "Мой бизнес" работает Центр поддержки экспорта, который помогает предпринимателям выйти на внешние рынки и наладить эффективное взаимодействие с дружественными странами.

"Прямые и реверсные бизнес-миссии — эффективный инструмент поддержки для экспортеров. Благодаря таким визитам можно познакомиться с условиями работы в конкретной стране, с конкретной компанией, чтобы эффективно и грамотно выстроить диалог для дальнейшего сотрудничества. Ежегодно мы проводим международные бизнес-миссии для наших предпринимателей, чтобы помочь им расширить географию поставок и увеличить объем экспорта товаров и услуг", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Беларусь является важнейшим торгово-экономическим партнером Самарской области и занимает одно из ведущих мест по объему внешнеторгового оборота среди стран-партнеров. В 2022 году Республику посетила делегация из Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Глава региона обсудил вопросы расширения социально-экономического партнерства на встрече с Президентом страны Александром Лукашенко и посетил крупные промышленные предприятия Союзного государства. "Надеюсь, что тот потенциал, который мы уже создали по нашему сотрудничеству, о котором говорил и Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, мы вместе сможем реализовать", — отмечал тогда Глава региона.

Представители Правительства Беларуси и крупных предприятий регулярно посещают Самарскую область, в том числе — в рамках реверсных бизнес-миссий. В этот раз налаживать деловые контакты в губернию приехали белорусские импортёры, оптовые продавцы металлопроката и продуктов пищевой промышленности.

За два дня работы участники побывали на нескольких предприятиях, провели переговоры, обменялись контактами и обсудили планы по совместному развитию бизнеса с потенциальными самарскими партнерами.

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