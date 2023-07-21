В Самаре завершена замена теплосети на участках по ул. Шостаковича и ул. Льва Толстого

Компания "Т Плюс" завершила перекладку тепловых сетей на двух новых объектах — по ул. Шостаковича (от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской) и по ул. Л.Толстого (между ул. Самарской и ул. Галактионовской). Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент по обоим участкам полностью восстановлено благоустройство, автомобильное движение открыто в полном объеме. Отметим, что по ул. Шостаковича теплоэнергетики заменили 460 метров трубы, по ул. Л.Толстого — свыше 220 метров. Новые трубопроводы проложены в современной пенополиуретановой изоляции с защитной оболочкой из полиэтилена, что существенно повышает срок их эксплуатации. Благодаря этим работам повышена надежность теплоснабжения для 67 многоквартирных жилых домов и 37 прочих объектов.

"На данный момент в Самаре ведется замена теплосети на 16 объектах. Наиболее протяженные участки — кварталы в границах улиц ул. Гагарина, 9 мая проезд, пер. Карякина, ул. Мориса Тореза, пер. Футболистов, ул. Промышленности, а также ул. Мориса Тореза, ул. Дзержинского, ул. Аэродромная, ул. Революционная. Все работы ведутся в графике", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

Напомним, что высокие объемы перекладок стали возможными благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу "альткотельной". Так, в ходе ремонтной кампании в Самаре планируется обновить теплосети на 18 участках. В целом в областной столице будет заменено порядка 56,2 км тепловых сетей. Столь масштабные перекладки тепловых сетей позволят повысить надежность и качество теплоснабжения горожан.