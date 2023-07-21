Тольяттинец зарезал брата, который постоянно скандалил с их матерью

В четверг, 20 июля, В Тольятти в одной из квартир обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — колото-резаной раной в области грудной клетки.
По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе первоначальных следственных действий установлено, что к совершению преступления причастен 65-летний брат потерпевшего, который при допросе рассказал о том, что его брат злоупотреблял спиртными напитками и в нетрезвом состоянии скандалил с их матерью. 20 июля мужчина не выдержал и причинил своему брату ножевое ранение.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?