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Тольяттинец зарезал брата, который постоянно скандалил с их матерью В Тольятти на мать, оставлявшую в квартире маленьких детей, завели уголовное дело В Сызрани цыганка-наркоторговка сбежала из-под домашнего ареста и скрывалась три года В Чапаевске женщина в ссоре нанесла ножевое ранение сожителю и вызвала "скорую" через два дня В Самаре экс-сотрудник ФССП подозревается в посредничестве во взяточничестве

Преступления Происшествия

Тольяттинец зарезал брата, который постоянно скандалил с их матерью

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 июля, В Тольятти в одной из квартир обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — колото-резаной раной в области грудной клетки.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что к совершению преступления причастен 65-летний брат потерпевшего, который при допросе рассказал о том, что его брат злоупотреблял спиртными напитками и в нетрезвом состоянии скандалил с их матерью. 20 июля мужчина не выдержал и причинил своему брату ножевое ранение.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. 

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