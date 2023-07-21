Тольяттинец зарезал брата, который постоянно скандалил с их матерью

В четверг, 20 июля, В Тольятти в одной из квартир обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — колото-резаной раной в области грудной клетки.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что к совершению преступления причастен 65-летний брат потерпевшего, который при допросе рассказал о том, что его брат злоупотреблял спиртными напитками и в нетрезвом состоянии скандалил с их матерью. 20 июля мужчина не выдержал и причинил своему брату ножевое ранение.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.