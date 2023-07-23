"Крылья Советов" начали сезон с победы над "Ахматом"

В первом туре нового сезона Мир РПЛ "Крылья Советов" в Грозном на "Ахмат Арене" встречались с "Ахматом".

Cчет в матче был открыт на 13 минуте встречи. Сольный проход Бенхамин Гарре завершил точным ударом по воротам Георги Шелии — 0:1. На 85 минуте игры, получив мяч от Николая Рассказова, Сергей Бабкин продемонстрировал дриблинг и, освободившись от защитников, ударом из штрафной довел счет до 0:2.

В компенсированное к матчу время Сергей Карасев после просмотра VAR за игру рукой Романом Евгеньевым назначил пенальти в ворота "Крыльев", который реализовал Гамид Агаларов — 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику". Игра 1 тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 26 июля, в 19:30.