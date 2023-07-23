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Футбол Спорт

"Крылья Советов" начали сезон с победы над "Ахматом"

ГРОЗНЫЙ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом туре нового сезона Мир РПЛ "Крылья Советов" в Грозном на "Ахмат Арене" встречались с "Ахматом".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Cчет в матче был открыт на 13 минуте встречи. Сольный проход Бенхамин Гарре завершил точным ударом по воротам Георги Шелии — 0:1. На 85 минуте игры, получив мяч от Николая Рассказова, Сергей Бабкин продемонстрировал дриблинг и, освободившись от защитников, ударом из штрафной довел счет до 0:2.

В компенсированное к матчу время Сергей Карасев после просмотра VAR за игру рукой Романом Евгеньевым назначил пенальти в ворота "Крыльев", который реализовал Гамид Агаларов — 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают калининградскую "Балтику". Игра 1 тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 26 июля, в 19:30.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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