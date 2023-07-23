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Преступления Происшествия

Тольяттинец за 2 тыс. руб. прописал в своей квартире 10 иностранцев

ТОЛЬЯТТИ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти пресечен факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев. По данным полицейских, местный житель с сентября прошлого года по июнь текущего года незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемого и сотрудники организаций. Установлено, что двухкомнатная квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. По информации полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное создание юридического лица.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение — свыше 2 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". 

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