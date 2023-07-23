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Театр Культура

В Самаре умерла заслуженный работник культуры РФ Тамара Воробьева

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После тяжелой болезни ушла из жизни заместитель председателя Самарского отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженный работник культуры РФ Тамара Яковлевна Воробьева.

Воробьева пришла работать консультантом в Куйбышевское отделение Всероссийского театрального общества (ВТО) 49 лет назад, вскоре после окончания Куйбышевского государственного педагогического института. В круг ее творческих интересов вошли: организация разнообразных мероприятий для театральной молодежи; выставочная деятельность, способствующая популяризации профессии художника театра; работа секции критики, где она выступала и как куратор, и как активный участник дискуссий. Особое место в ее деятельности занимала работа с ветеранами сцены, которым всегда необходима чуткость, внимание и забота, и театральный музей при отделении, появившийся одновременно с открытием Дома актера.

Поначалу его курировали разные люди, но почти 30 лет собирала и хранила историю самарских театров Тамара Воробьева. Благодаря ей Самарскому отделению СТД РФ удалось наладить контакты с российскими культурными центрами Венгрии, Дании, Сербии, Австрии, Чехии, а большинство театральных коллективов Самары и области получило возможность продемонстрировать свое искусство за рубежом.

За годы работы в отделении Воробьевой был накоплен огромный опыт как творческой, так и административно-организационной работы. Поэтому не случайно в 1994 г. она была назначена ответственным секретарем отделения, а с 1996 г. стала заместителем председателя и членом правления отделения.

За многолетнюю творческую деятельность Т. Я. Воробьева была удостоена почетного звания "Заслуженный работник культуры РФ". Кроме того, ее работа неоднократно отмечалась Союзом театральных деятелей РФ (премия имени А. А. Яблочкиной Центрального Дома актера "За многолетнее служение театральному искусству и актерскому братству"; высшая награда СТД "Золотой знак" и др.), а также органами власти Самары и Самарской области.

Коллектив Самарского академического театра драмы им. М. Горького выражает глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям Тамары Яковлевны. Светлая и добрая память навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание с Тамарой Яковлевной Воробьевой пройдет 24 июля в 14:00 в Самарском Доме актера им. М. Г. Лазарева (ул. Вилоновская, 24).

 

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