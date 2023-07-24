В сентябре в Самаре представят балет "Барышня и хулиган"

15 и 16 сентября в Самарском театре оперы и балета (Самара, пл. Куйбышева, 1) состоится показ спектакля "Барышня и хулиган".

Спектакль поставит балетмейстер Сергей Мохначев. Художники оформят балет с опорой на эскизы к ленинградской премьере 1962 года.

Фильм с аналогичным названием по сценарию поэта Владимира Маяковского впервые вышел в 1918 году. В 1962 году был поставлен одноименный балет в Ленинграде. В 1966 году балет появился и в репертуаре Куйбышевского театра.