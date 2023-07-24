В сентябре в Самаре представят балет "Барышня и хулиган"

15 и 16 сентября в Самарском театре оперы и балета (Самара, пл. Куйбышева, 1) состоится показ спектакля "Барышня и хулиган".
Спектакль поставит балетмейстер Сергей Мохначев. Художники оформят балет с опорой на эскизы к ленинградской премьере 1962 года.
Фильм с аналогичным названием по сценарию поэта Владимира Маяковского впервые вышел в 1918 году. В 1962 году был поставлен одноименный балет в Ленинграде. В 1966 году балет появился и в репертуаре Куйбышевского театра.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.