"Акрон" с победой вернулся из Астрахани

Тольяттинский "Акрон" уверенно выиграл два своих матча на старте футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В воскресенье, 23 июля, на выезде со счетом 4:1 одолел астраханский "Волгарь". Дублем в составе "Акрона" отметился Абу-Саид Эльдарушев, еще по одному мячу забили Евгений Песегов и Антон Килин. Отметим, что для Антона это уже третий мяч в двух встречах, благодаря которым он лидирует в гонке бомбардиров.

Следующий матч "Акрон" проведет дома, соперник — тульский "Арсенал". Встреча пройдет на стадионе "Кристалл" 28 июля, в 21:00.