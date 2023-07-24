Губернатор наградил Дмитрия Богданова за вклад в развитие региона

Глава региона Дмитрий Азаров наградил министра экономического развития и инвестиций губернии Дмитрия Богданова почетной грамотой и ценным подарком за большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного Правительства.
В зоне ответственности Богданова — работа с инвесторами и малым бизнесом. Ему довелось сохранять функционирование экономики региона в условиях пандемии и начала СВО.
По данным сайта областного минэка, тольяттинец Дмитрий Богданов занимает пост главы минэкономразвития региона с 1 октября 2018 года. Профессиональный путь он начинал с должности инженера, а затем руководителям в коммерческих структурах. Трудился во Внешэкономбанке, в технопарке "Жигулевская долина". Пять лет Дмитрий Богданов возглавлял департамент экономического развития мэрии Тольятти. В 2017–2018 гг. занимал должность заместителя Председателя Правительства Ульяновской области.