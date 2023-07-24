Губернатор наградил Дмитрия Богданова за вклад в развитие региона

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Глава региона Дмитрий Азаров наградил министра экономического развития и инвестиций губернии Дмитрия Богданова почетной грамотой и ценным подарком за большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного Правительства.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО