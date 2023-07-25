Теперь резидентами территорий опережающего развития могут стать инвесторы с проектами по всему спектру видов экономической деятельности. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации подписано 21 июля.

Исключение составляют ряд запрещенных видов: производство подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовая и розничная торговля, финансовые услуги, страхование, аренда, лизинг, деятельность компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта и ряд других.

"Расширение перечня видов деятельности для резидентов ТОР будет способствовать привлечению новых инвесторов, реализации новых проектов уже действующего в регионе бизнеса, а значит — и комплексному развитию территорий, созданию новых рабочих мест, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Теперь еще больше компаний сможет воспользоваться льготами и возможностями режима территории опережающего развития, а для нас это станет дополнительным инструментом в работе с инвесторами".

Ранее реализация инвестиционных проектов на ТОР ограничивалась строго определённым перечнем разрешённых видов экономической деятельности. Так, для резидентов ТОР "Тольятти" были разрешены лишь 33 вида деятельности, ТОР "Чапаевск" — 31 вид.

Территории опережающего развития создаются для диверсификации экономики в моногородах. Как отмечал в своем Послании Губернатор Дмитрий Азаров, еще до создания ТОР в Чапаевске, серьезной проблемой города была суточная миграция.

"ТОР создали, работодатели пришли, и теперь возможностей для трудоустройства в городе существенно больше. На одном из предприятий в Чапаевске разговаривал с девушкой, которая приезжает на работу в Чапаевск из Новокуйбышевска. Начал формироваться обратный поток", — подчеркнул тогда глава региона.

Напомним, что в Самарской области режим ТОР действует в Тольятти и Чапаевске. Статус резидента имеют 65 "тольяттинских" и 13 "чапаевских" компаний, готовых в общей сложности вложить в развитие городов 52,8 млрд рублей и создать 15,6 тысяч новых рабочих мест. Резидентами ТОР уже инвестировано 32,4 млрд рублей, создано 10604 рабочих места, запущено более 50 предприятий.