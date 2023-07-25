Теперь резидентами территорий опережающего развития могут стать инвесторы с проектами по всему спектру видов экономической деятельности. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации подписано 21 июля.
Исключение составляют ряд запрещенных видов: производство подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовая и розничная торговля, финансовые услуги, страхование, аренда, лизинг, деятельность компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта и ряд других.
"Расширение перечня видов деятельности для резидентов ТОР будет способствовать привлечению новых инвесторов, реализации новых проектов уже действующего в регионе бизнеса, а значит — и комплексному развитию территорий, созданию новых рабочих мест, — перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Теперь еще больше компаний сможет воспользоваться льготами и возможностями режима территории опережающего развития, а для нас это станет дополнительным инструментом в работе с инвесторами".
Ранее реализация инвестиционных проектов на ТОР ограничивалась строго определённым перечнем разрешённых видов экономической деятельности. Так, для резидентов ТОР "Тольятти" были разрешены лишь 33 вида деятельности, ТОР "Чапаевск" — 31 вид.
Территории опережающего развития создаются для диверсификации экономики в моногородах. Как отмечал в своем Послании Губернатор Дмитрий Азаров, еще до создания ТОР в Чапаевске, серьезной проблемой города была суточная миграция.
"ТОР создали, работодатели пришли, и теперь возможностей для трудоустройства в городе существенно больше. На одном из предприятий в Чапаевске разговаривал с девушкой, которая приезжает на работу в Чапаевск из Новокуйбышевска. Начал формироваться обратный поток", — подчеркнул тогда глава региона.
Напомним, что в Самарской области режим ТОР действует в Тольятти и Чапаевске. Статус резидента имеют 65 "тольяттинских" и 13 "чапаевских" компаний, готовых в общей сложности вложить в развитие городов 52,8 млрд рублей и создать 15,6 тысяч новых рабочих мест. Резидентами ТОР уже инвестировано 32,4 млрд рублей, создано 10604 рабочих места, запущено более 50 предприятий.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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