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Резидент "Жигулевской долины" испытает свою разработку на инфраструктуре дочки "Газпром нефти"

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Резидент технопарка "Жигулевская долина" стал финалистом акселератора "Инновации и ТЭК" и теперь готовится к испытаниям своей разработки на мощностях дочернего предприятия ПАО "Газпром нефть".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Тольяттинская компания ТПЭС ("Технологии промышленного энергосервиса") представила проект "Интегратор токов и напряжений". Его реализация позволит сократить потребление электроэнергии на скважинах, оборудованных установками электроприводного центробежного насоса.

Мультикорпоративный акселератор, организатором которого выступают "Энерготехнохаб Петербург" и "Газпром нефть", призван отбирать и поддерживать передовые отечественные технологии. В нем участвуют зрелые проекты, готовые вывести свои разработки на пилотирование в корпорациях-партнёрах.

Проект вызвал интерес дочернего предприятия ПАО "Газпром нефть" — компании "Славнефть-Мегионнефтегаз", осуществляющей разработку нефтегазовых месторождений на территории Нижневартовского, Сургутского и Нефтеюганского районов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Теперь проект вступает в фазу предвнедрения: будет согласована инфраструктура, на которой в течение нескольких месяцев будут проходить испытания в режиме естественной эксплуатации, и уже по итогам этого этапа эксперты примут решение о целесообразности и экономической эффективности использования представленного интегратора на других объектах "Славнефть-Мегионнефтегаз".

"Подобные испытания на конкретных инфраструктурных объектах очень важны для любого высокотехнологичного проекта, — подчеркнул генеральный директор компании "ТПЭС" Дмитрий Потапов. — За несколько месяцев тестовой эксплуатации заказчик сможет убедиться в заявленных технологических характеристиках, подготовить технико-экономическое обоснование. Мы как производитель получаем обратную связь от промышленных пользователей, имеем возможность внести необходимые доработки".

В Самарской области создаются условия для развития бизнеса, в том числе высокотехнологического и инновационного. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал необходимость поддержки таких предприятий. На уровне регионе эту работу ведет областное минэкономразвития, в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Стартапы на разных стадиях своего развития нуждаются в разных инструментах поддержки. Это и консультационные услуги, и организация участия в профильных выставках и федеральных конкурсах, и поиск потенциального инвестора или заказчика, — сказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. — Крупным компаниям интересны современные разработки, и мы активно вовлекаем наших индустриальных партнеров к совместной работе в этом направлении. Так, совместно с компанией РЖД мы неоднократно проводили конкурс разработок для дальнейшего внедрения в инфраструктуру Куйбышевской железной дороги. А совместно с компанией Далимо провели акселератор разработок в области фудтеха", — перечислил министр.

Оборудование ООО "ТПЭС" уже внедрено и успешно эксплуатируется на Жигулёвской ГЭС. Подписано соглашение с Октябрьской железной дорогой — филиалом ОАО "РЖД". Ранее компания получила поддержку "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" по направлению "Новый бизнес", становилась номинантом престижных национальных премий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР-2021" и "Приоритет-2021".

"Технологии промышленного энергосервиса" — яркий пример стартапа, который эффективно взаимодействует с индустриальными партнёрами и превращается в успешный бизнес. Это демонстрация того, что в современных условиях, с уходом иностранных поставщиков, у отечественных компаний появляются новые ниши для импортозамещения. Подобные лучшие практики, безусловно, служат ориентиром для сообщества технологических стартапов, которое развивается в экосистеме "Жигулёвской долины", — отметил директор технопарка Александр Сергиенко.

Компания ТПЭС также тесно сотрудничает с ПАО "Татнефть": один проект "ТПЭС" завершён и включен в корпоративную библиотеку лучших практик, а по второму проекту, с более сложным и дорогостоящим оборудованием заказчика, ведётся подготовка к выполнению НИОКР. Сам Дмитрий Потапов является экспертом научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в сфере энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при Комитете Совета Федерации по экономической политике.

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