В Тольятти скончался мальчик, упавший в ТЦ

Во вторник, 25 июля, стало известно, что скончался 12-летний мальчик, пострадавший 17 июля при падении в торговом центре "Русь-на-Волге". Информацию об этом подтвердили в Муниципальном центре управления г. о. Тольятти.

Напомним, ранее сообщалось, что мальчик при попытке скатиться с лестницы второго этажа ТЦ потерял равновесие и упал. В результате падения ребенок получил травмы и был госпитализирован в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.

Доследственную проверку в связи с травмированием ребенка ведут сотрудники следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти СК РФ. Проверку соблюдения торговым центром техники безопасности при нахождении несовершеннолетних на его территории проводит прокуратура Автозаводского района.