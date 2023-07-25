В Тольятти скончался мальчик, упавший в ТЦ

Во вторник, 25 июля, стало известно, что скончался 12-летний мальчик, пострадавший 17 июля при падении в торговом центре "Русь-на-Волге". Информацию об этом подтвердили в Муниципальном центре управления г. о. Тольятти.
Напомним, ранее сообщалось, что мальчик при попытке скатиться с лестницы второго этажа ТЦ потерял равновесие и упал. В результате падения ребенок получил травмы и был госпитализирован в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое.
Доследственную проверку в связи с травмированием ребенка ведут сотрудники следственного отдела по Автозаводскому району города Тольятти СК РФ. Проверку соблюдения торговым центром техники безопасности при нахождении несовершеннолетних на его территории проводит прокуратура Автозаводского района.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!