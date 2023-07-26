Группа "Зайцы": сотрудники областного военкомата "консультировали" призывников

В Самаре разворачивается громкий скандал вокруг высокопоставленных сотрудников областного военкомата, которые по одной версии якобы бесплатно консультировали жаждущих попасть под призыв, по другой - помогали потенциальным призывникам "откосить" от службы и мобилизации.

По данным источников "Волга Ньюс" в правоохранительных органах, активно раскручиваться эта ситуация начала в октябре 2022 г., когда в полицию обратился житель Самары по фамилии Корниенко. Молодой человек 20 октября сообщил, что договорился с Ильхомом Хусаиновым купить в военкомате за 500 тыс. руб. "освобождение" на год от мобилизации для себя и за 200 тыс. руб. - военный билет для своего знакомого. Однако получивший повестку Корниенко понял, что такие действия нарушают закон, и решил рассказать обо всем правоохранителям.

В тот же день сотрудники УЭБ и ПК областного управления МВД задержали Хусаинова в его автомобиле Toyota RAV4 около ТЦ "Парк Хаус" на Московском шоссе. За несколько минут до задержания он получил деньги от Корниенко, действовавшего в рамках оперативного эксперимента.

Хусаинов, в свою очередь, также согласился помочь полиции и под контролем оперативников 21 октября передал часть из полученных средств - 410 тыс. руб. - Ирине Семенычевой.

52-летняя дама, по ее собственным словам, была близкой знакомой экс-военкома Самарской области Александра Даньшина (именно ему первому она сообщила о своем задержании). Хусаинов же при нем работал начальником АХЧ областного военкомата.

В отношении Хусаинова и Семенычевой возбудили уголовные дела о посредничестве во взяточничестве.

Ильхом Хусаинов сообщил следствию, что познакомился с Ириной Семенычевой в 2011 году. С ее помощью он якобы помогал молодым людям приобретать военные билеты. "Стоимость услуги" составляла 120-160 тыс. руб., из которых около 100 тыс. руб. он передавал Семенычевой. Та же, по его словам, якобы делилась с Дмитрием Шевчуком (начальником отдела призыва областного военкомата). После объявления частичной мобилизации осенью 2022 г. прайс вырос до 500 тыс. рублей.

Семенычева же отрицала свое посредничество во взяточничестве и заявила, что просила у Хусаинова в долг 400 тыс. руб. на ремонт дома. В итоге ее защита добилась переквалификации действий Семенычевой на мошенничество. Обвиняемой удалось убедить следствие, что она обманывала лиц, которые несли ей деньги, рассказывая о своем знакомстве не только с Дмитрием Шевчуком, но и с начальником центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата Вячеславом Васильевым. Якобы на самом деле она не планировала никому передавать полученные деньги. При этом ей вменили еще один эпизод с получением 150 тыс. руб. за военный билет от некоего Шлёнского на банковскую карту ее матери.

Впрочем, объяснения Семенычевой выглядят не особо убедительно. В частности, по поводу группы "Зайцы" в мессенджере WhatsApp, в которой они переписывались с Хусаиновым и тот присылал копии паспортов молодых людей и фото повесток. Со слов женщины, через группу Хусаинов просил ее узнать у Шевчука когда и в какие войска призывается человек, а у Васильева - подлежит ли лицо призыву с таким заболеванием и что надо сделать, чтобы его вылечить и пойти служить. Женщина пояснила, что эти просьбы регулярно выполняла, при этом безвозмездно и сотрудникам военкомата денег тоже не передавала.

Уголовное дело Семенычевой 24 июля поступило в Октябрьский районный суд Самары. На какой стадии находится дело Хусаинова на момент публикации уточнить не удалось.

Всего через эту группу лиц, по данным источников, судя по материалам дела якобы могло пройти около 40 желающих "откосить" от армии и мобилизации. Сколько таких "зайцев" не попали в поле зрения правоохранителей не известно. Ответ на вопрос были ли все эти покупатели военных билетов и отсрочек от мобилизации обмануты или каким-то образом все-таки избежали службы - очевидный ключ к реальной квалификации дела и реальному кругу обвиняемых.