Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" продолжает прием заявок для участия в акции "Лучшая жилищная организация"

До 31 августа 2023 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" принимает заявки на традиционную акцию "Лучшая жилищная организация". Ее участниками могут стать управляющие компании и товарищества собственников жилья Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".
Напомним, в 2023 году акция "Лучшая жилищная организация" в Самарской области проходит в пятый раз. В числе критериев оценки качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, наличие общедомовых приборов учета, соблюдение платежной дисциплины и внедрение энергоэффективных решений. Всем УК и ТСЖ, направившим заявки на участие, дается время до 31 октября 2023 года, чтобы выполнить данные условия акции.
"В рамках акции мы не только определим десять самых ответственных и эффективных жилищных организаций, но и вручим им ценные подарки — парковые качели для установки во дворе обслуживаемого многоквартирного дома. В конечном счете выигрывают от этого жители региона", — отметила директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.
Заявки на участие энергетики ожидают до 31 августа 2023 года. Они принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс". Итоги акции "Лучшая жилищная организация" будут подведены в ноябре 2023 года. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!