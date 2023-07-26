Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" продолжает прием заявок для участия в акции "Лучшая жилищная организация"

До 31 августа 2023 года Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" принимает заявки на традиционную акцию "Лучшая жилищная организация". Ее участниками могут стать управляющие компании и товарищества собственников жилья Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба "Т Плюс".

Напомним, в 2023 году акция "Лучшая жилищная организация" в Самарской области проходит в пятый раз. В числе критериев оценки качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, наличие общедомовых приборов учета, соблюдение платежной дисциплины и внедрение энергоэффективных решений. Всем УК и ТСЖ, направившим заявки на участие, дается время до 31 октября 2023 года, чтобы выполнить данные условия акции.

"В рамках акции мы не только определим десять самых ответственных и эффективных жилищных организаций, но и вручим им ценные подарки — парковые качели для установки во дворе обслуживаемого многоквартирного дома. В конечном счете выигрывают от этого жители региона", — отметила директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Елена Тимшина.

Заявки на участие энергетики ожидают до 31 августа 2023 года. Они принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс". Итоги акции "Лучшая жилищная организация" будут подведены в ноябре 2023 года. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании.