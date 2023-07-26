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Дмитрий Азаров: В Самарской области продолжают развиваться предприятия с иностранным участием

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 июля, губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире программы "Главная тема" на телеканале "Россия Самара" ответил на самые актуальные и волнующие жителей региона вопросы. В том числе губернатор объяснил, как в Самарской области будут развиваться те предприятия, которые ранее принадлежали иностранным собственникам.

По словам главы региона, за последние полтора года в Самарской области из-под иностранного управления вышли пять крупных компаний, они перешли в российскую юрисдикцию. Сегодня они продолжают стабильно работать - это АвтоВАЗ, Электрощит, Самарский металлургический завод, "ПЭС/СКК", "Роберт бош Самара".

"В сложившейся жесткой ситуации предпринял все от меня зависящее, чтобы эти ведущие предприятия стали российскими", - отметил Дмитрий Азаров.

Как заявил губернатор, коллективам этих предприятия не стоит переживать за свое будущее.

"Что касается Самарского металлургического завода, то все инвестиции подтверждены новыми собственниками. Более того, уже в этом, текущем, году инвестиционная программа увеличивается", - заявил Дмитрий Азаров.

Также губернатор сообщил о том, что производственные планы АвтоВАЗа в этом году полностью сохраняются. В планах автозавода - выпустить в 2023 году 400 тысяч машин.

В январе-июне 2023 года АвтоВАЗ выпустил уже 120,5 тыс. автомобилей (за весь 2022 год - 220 тысяч машин). Объем производства за полгода по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличился на 41,8 %.

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