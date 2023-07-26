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Губернатор Власть и политика

Глава региона рассказал о развитии дорожной сети Самарской области

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава региона Дмитрий Азаров в среду, 26 июля, в эфире программы "Главная тема" рассказал также о развитии дорожной сети Самарской области. По словам губернатора, этим летом продолжается активное строительство дорог и уже завершился ремонт нескольких участков.

Так, в Волжском районе отремонтировали трассу Самара - Бугуруслан протяженностью 4,8 км. В Красноярском районе завершен капитальный ремонт отрезка региональной дороги "Урал" Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка протяженностью 5,3 км.

Дмитрий Азаров сообщил, что в настоящее время идет активный ремонт и капремонт 22 мостов и путепроводов.

"Своей главной задачей на прошедшую пятилетку я видел именно строительство инфраструктуры. Потому что инфраструктура - это основа успешного развития", - заявил глава региона.

Также губернатор заявил, что уже в высокой степени готовности находятся следующие объекты:

  • Автодорога "Урал" - Исаклы - Шентала, протяженностью 21,5 км в Исаклинском и Шенталинском районах;
  • Автодорога "Майский - Лозовое" - Михеевка протяженностью 1,5 км;
  • Трасса Самара - Оренбург протяженностью 18,4 км в Самаре и Волжском районе;
  • Автодорога Самара - Новокуйбышевск, ремонтируется 4 км в Волжском районе;
  • "Самара - Оренбург" - Утевка - Максимовка - "Богатое - Самара - Оренбург" протяженностью 13, 4 км в Нефтегорском и Богатовском районах.

В Самаре за первое полугодие 2023 года отремонтировано 34 километра автомобильных дорог, сообщил губернатор. Это проезжие части улиц Флотская, Береговая, Алма-Атинская, Мичурина, Чекистов, Республиканская, Революционная, Уральская и проспект Ленина.

Также завершается реконструкция развязки на ул. Ново-Садовой/ Советской Армии, ведется капремонт путепровода по улице Земеца. В Тольятти в начале сентября планируют завершить реконструкцию дороги Тольятти - Приморский.

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