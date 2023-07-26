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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Предприятия ОПК региона вносят заметный вклад в обороноспособность страны"

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области в прямом эфире программы "Главная тема" в среду, 26 июля, рассказал о поддержке предприятий ОПК. Опыт 63-го региона на этой неделе был представлен Дмитрием Азаровым на Совете ПФО в Нижнем Новгороде.

"Изучив опыт регионов, аппарат полномочного представителя президента РФ предложил мне выступить с докладом по мерам поддержки и взаимодействию с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на территории Самарской области. Таких предприятий в регионе несколько десятков, это масштабный сектор промышленности, экономики. И оборонно-промышленные предприятия региона вносят сегодня свой заметный вклад в обороноспособность страны", - заявил глава региона.

Губернатор отметил, что региональные предприятия работают в особом режиме и успешно справляются с выполнением гособоронзаказа.

"У меня есть полная уверенность, что все задачи, которые ставит Родина перед нашими трудовыми коллективами, будут выполнены. Мы внесем свой вклад в Победу, наши предприятия по многим направлениям сыграют в этом ключевую роль", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Как рассказал Дмитрий Азаров, на Совете ПФО также был представлен опыт региона по совместной работе с промышленными предприятиями в области подготовки кадров: "Мы рассказали о том, как взаимодействуют сегодня наши университеты по подготовке кадров, рассказали о дуальном образовании. Представили наш опыт, когда руководители предприятий входят в наблюдательные советы не только университетов, но и колледжей, техникумов. Мы оперативно перестраиваем учебные планы образовательных учреждений, чтобы давать ту специальность, которая сегодня наиболее востребована в промышленности".

Губернатор добавил, что в регионе есть дополнительные стимулы для молодых специалистов.

"Молодым специалистам наиболее востребованных специальностей в первые два-три года мы делаем региональную доплату к заработной плате. Также совместно с депутатами Самарской губернской думы приняты и дополнительные решения. Теперь выплаты могут направляться на компенсацию аренды жилья либо на погашение ипотечного кредита. Мы регулярно дополняем пакет мер поддержки, чтобы заинтересовывать молодых специалистов", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

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