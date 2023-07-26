На форуме "iВолга" сотрудники ГИБДД провели краш-курс по безопасности дорожного движения

В рамках форумной кампании Росмолодежи 2023 года в Самарском регионе, на Мастрюковских озерах, в период с 21 по 29 июля проходит молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга". В этом году он охватит абсолютно все области развития современной молодежи.

На форуме собрались участники из разнопрофильных смен в возрасте от 14 до 35 лет. На форуме "iВолга 2023", кроме мастер-классов и тренингов, для молодежи пройдут фестивали театров, конкурсы арт-объектов. В мероприятии принимают участие представители Поволжского федерального округа.

Сотрудники Госавтоинспекции области, в целях привлечения внимания молодого поколения к всеобщей проблеме безопасности на дорогах, при содействии общественной организации "Ночной патруль" и представителя Главного управления МЧС России по Самарской области, провели краш-курс по безопасности дорожного движения.

В начале интерактивного мероприятия начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов обратил внимание молодых людей на то, что фрагменты резонансных происшествий остаются в памяти на всю жизнь, особенно если в них пострадали или погибли дети.

Руководитель Госавтоинспекции напомнил, что, если игнорировать Правила дорожного движения, то все желания и мечты могут не исполниться и для этого достаточно всего одного мгновения, одного неверного шага или рискованного маневра.

Присутствующим были продемонстрированы специально подготовленные видеоролики, состоящие из подборки сюжетов с мест дорожных аварий, в которых погибли и получили тяжелые ранения люди.

Молодые люди внимательно слушали эмоциональную речь молодого человека - виновника ДТП, который решил покатать на автомобиле после встречи выпускников одноклассников, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. В тот вечер автоавария унесла жизни всех пассажиров, а он - водитель, остался жив. Водитель признался, как невыносимо жить с мыслью, что именно он виновен в гибели трех человек.

Продолжил мероприятие видеоряд дорожно-транспортных происшествий произошедших на территории Самары, в которых пострадали дети.

Также перед собравшимися выступил сотрудник специализированной пожарно-спасательной части третьего пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области Вадим Толмачев, который рассказал о важности первой помощи при дорожных авариях, о травмах и последствиях дорожно-транспортных происшествиях.

В заключение сотрудники Госавтоинспекции призвали всех присутствующих к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, пожелав добрых и безопасных дорог.