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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Балтике" в стартовом матче Кубка России

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 июля, в первом домашнем матче сезона "Крылья Советов" в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику". По итогам игры счет составил 2:3 в пользу гостей.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Счет в матче открыли самарцы на 10 минуте встречи, после передачи Николая Рассказова ударом в касание отправил мяч в сетку Владимир Хубулов — 1:0. На 56 минуте встречи гости сравняли счет, после удара Гедеона Гизины на добивании отличился Роберто Фернандес — 1:1. На 67 минуте встречи навес Максима Кузьмина замкнул вышедший на замену Анхело Энрикес, переправив головой мяч в сетку ворот Ивана Ломаева — 1:2. На 74 минуте матча после ошибки Романа Ежова отличился Максим Кузьмин — 1:3. За минуту до конца основного времени с передачи дебютанта "Крыльев" Никиты Салтыкова мяч в ворота "Балтики" отправил Гленн Бейл — 2:3.

В составе "Крыльев Советов" дебютировал Иван Бобер, выйдя на замену на 87 минуте игры.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают московское "Динамо". Игра 2-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 29 июля, в 16:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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