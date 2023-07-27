"Крылья Советов" проиграли "Балтике" в стартовом матче Кубка России

В среду, 26 июля, в первом домашнем матче сезона "Крылья Советов" в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России на "Солидарность Самара Арене" принимали калининградскую "Балтику". По итогам игры счет составил 2:3 в пользу гостей.

Счет в матче открыли самарцы на 10 минуте встречи, после передачи Николая Рассказова ударом в касание отправил мяч в сетку Владимир Хубулов — 1:0. На 56 минуте встречи гости сравняли счет, после удара Гедеона Гизины на добивании отличился Роберто Фернандес — 1:1. На 67 минуте встречи навес Максима Кузьмина замкнул вышедший на замену Анхело Энрикес, переправив головой мяч в сетку ворот Ивана Ломаева — 1:2. На 74 минуте матча после ошибки Романа Ежова отличился Максим Кузьмин — 1:3. За минуту до конца основного времени с передачи дебютанта "Крыльев" Никиты Салтыкова мяч в ворота "Балтики" отправил Гленн Бейл — 2:3.

В составе "Крыльев Советов" дебютировал Иван Бобер, выйдя на замену на 87 минуте игры.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают московское "Динамо". Игра 2-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 29 июля, в 16:00.