"Креатив на Волге": в Самаре пройдет первый хакатон для творческих людей

19 и 20 августа в креативном кластере Станкозавод в Самарской области пройдет первый хакатон по развитию креативной экономики и повышению привлекательности города для туристов.
В хакатоне примут участие предприниматели, представители творческих профессий и студенты из Самары и области. Конкурс ставит своей задачей поиск новых идей и подходов к развитию креативной экономики региона. Событие проходит при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара, а также частных организаций. Призовой фонд хакатона 250 тыс. рублей.
Крупнейший креативный кластер региона "Станкозавод" приглашает всех творческих людей, предпринимателей города, представителей творческих профессий принять участие в хакатоне "Креатив на Волге".
25 команд будут предлагать решения по пяти направлениям, или трекам:
— привлечение туристов в креативные кластеры. Увеличение количества посетителей;
— создание концепции сувенирного магазина креативного предпринимательства родом из Самарской области;
— внедрение IT в улучшение гостевого опыта на территории кластеров Самарской области;
— развитие комьюнити резидентов креативных кластеров;
— образование в сфере креативных индустрий: креативный предприниматель.
По словам организаторов, в хакатоне могут принять участие как студенты, так и предприниматели, резиденты креативных кластеров, представители творческих профессий, все активные горожане. Оставить заявку на участие одному или со своей командой можно до 23:59 4 августа на сайте хакатона.
После этого пройдет отбор участников и будут сформированы команды — по 5 в каждом треке.
С командами будут работать эксперты в сфере креативной экономики:
— Горовой Антон, главный архитектор Megabudka;
— Степанцовы Павел и Юлия, основатели исследовательского агентства "Синопсис"
— Руслан Гончаров, commercial Head ONY Digital;
— Павел Роговой, главный инженер "Велогород.Онлайн";
— Олег Ракитов, директор социокультурных программ ВЭБ.рф;
— Михалькова Ирина, креативный директор MICE Excellence Forum;
— Красавцев Александр, управляющий партнер Института развития городов ПОЛИС и другие.
Всем участникам достанутся призы и мерч хакатона, а команда — победитель в своем треке получит денежный приз в размере 50 тыс. руб. на всю команду из 5 человек. Всего треков 5 — 5 победителей хакатона.
Кроме того, в рамках интеллектуального конкурса пройдет летний лекторий — лекции и дискуссии на тему урбанистики. Это мероприятие открыто для всех по предварительной регистрации. Также в программе хакатона развлечения и активности от спонсоров. Креативное событие завершится афтепати для участников на крыше "Станкозавода".
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".