"Креатив на Волге": в Самаре пройдет первый хакатон для творческих людей

19 и 20 августа в креативном кластере Станкозавод в Самарской области пройдет первый хакатон по развитию креативной экономики и повышению привлекательности города для туристов.

В хакатоне примут участие предприниматели, представители творческих профессий и студенты из Самары и области. Конкурс ставит своей задачей поиск новых идей и подходов к развитию креативной экономики региона. Событие проходит при поддержке правительства Самарской области и администрации городского округа Самара, а также частных организаций. Призовой фонд хакатона 250 тыс. рублей.

Крупнейший креативный кластер региона "Станкозавод" приглашает всех творческих людей, предпринимателей города, представителей творческих профессий принять участие в хакатоне "Креатив на Волге".

25 команд будут предлагать решения по пяти направлениям, или трекам:

— привлечение туристов в креативные кластеры. Увеличение количества посетителей;

— создание концепции сувенирного магазина креативного предпринимательства родом из Самарской области;

— внедрение IT в улучшение гостевого опыта на территории кластеров Самарской области;

— развитие комьюнити резидентов креативных кластеров;

— образование в сфере креативных индустрий: креативный предприниматель.

По словам организаторов, в хакатоне могут принять участие как студенты, так и предприниматели, резиденты креативных кластеров, представители творческих профессий, все активные горожане. Оставить заявку на участие одному или со своей командой можно до 23:59 4 августа на сайте хакатона.

После этого пройдет отбор участников и будут сформированы команды — по 5 в каждом треке.

С командами будут работать эксперты в сфере креативной экономики:

— Горовой Антон, главный архитектор Megabudka;

— Степанцовы Павел и Юлия, основатели исследовательского агентства "Синопсис"

— Руслан Гончаров, commercial Head ONY Digital;

— Павел Роговой, главный инженер "Велогород.Онлайн";

— Олег Ракитов, директор социокультурных программ ВЭБ.рф;

— Михалькова Ирина, креативный директор MICE Excellence Forum;

— Красавцев Александр, управляющий партнер Института развития городов ПОЛИС и другие.

Всем участникам достанутся призы и мерч хакатона, а команда — победитель в своем треке получит денежный приз в размере 50 тыс. руб. на всю команду из 5 человек. Всего треков 5 — 5 победителей хакатона.

Кроме того, в рамках интеллектуального конкурса пройдет летний лекторий — лекции и дискуссии на тему урбанистики. Это мероприятие открыто для всех по предварительной регистрации. Также в программе хакатона развлечения и активности от спонсоров. Креативное событие завершится афтепати для участников на крыше "Станкозавода".