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Финансы Экономика и бизнес

58% россиян были довольны своей первой работой

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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59% россиян совмещали свою первую работу с учебой. Найти место для начала трудовой деятельности респондентам помогли друзья (32%) или родители (23%). Такие данные были получены в ходе опроса¹, проведенного СК "Росгосстрах" и крупнейшей российской платформой по поиску работы и сотрудников hh.ru среди 2849 российских соискателей.

Россияне рассказали, кем начинали работать. Самыми популярными вариантами стали рабочий на производстве (11%), консультант в магазине (6%), ассистент (6%), официант и промоутер (по 5%). Еще 14% начали сразу работать по специальности. Высокой долей таких респондентов отличаются профобласти "Медицина, фармацевтика" и "Наука, образование".

Главными требованиями к первой работе у россиян были хорошая зарплата (44%), возможность совмещать работу с учебой (41%), близость к дому (28%) и возможность развития (22%). Дополнительные бонусы в виде социального пакета (6%) и ДМС (2%) на первой работе были не так важны.

Треть россиян отработали на первом месте работы от одного до трех месяцев, еще 33% — больше года, а 26% — от полугода до года. Найти место для первой трудовой деятельности опрошенные смогли с помощью друзей (32%), родителей (23%) или специализированных сайтов по поиску работы (15%). Еще 12% увидели объявление на улице или в социальных сетях.

При поиске первого места работы 81% россиян испытывали некоторые сложности. Так, каждого четвертого (24%) не хотели принимать без опыта работы, 21% предлагали слишком маленькую зарплату, 17% не хотели брать из-за возраста, а 13% не подходил график.

59% россиян были официально оформлены на первой работе.

Респонденты также рассказали, как распорядились первой зарплатой (можно было выбрать несколько ответов):

  • потратили на одежду — 25%;
  • отдали родителям — 21%;
  • отложили на более серьезную покупку — 21%;
  • потратили на развлечения — 20%;
  • потратили на гаджеты — 14%;
  • оплатили образование — 10%.

"Как показал опрос, большой процент россиян стремится получить работу и начать зарабатывать еще во время учебы. Несомненно, трудовая деятельность никак не должна негативно сказываться на учебном процессе, студент обязан распределить свое время так, чтобы на первом месте всё-таки была учеба. Мы это прекрасно понимаем и потому предлагаем молодым людям попробовать себя в качестве страхового агента. Такая работа предполагает возможность самостоятельно составлять свой график работы и при этом представлять в переговорах с потенциальными клиентами крупную федеральную компанию, — говорит руководитель Блока агентских и офисных продаж ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Шабанова. — У нашей компании есть опыт создания студенческих агентств в вузах-партнерах в различных регионах страны. Для ребят это и возможность получить первый доход еще на студенческой скамье, и шанс начать карьеру в динамично развивающейся страховой отрасли".

¹ Репрезентативный опрос проведен в июне 2023 года среди 2849 российских соискателей во всех федеральных округах РФ

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