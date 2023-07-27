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Преступления Происшествия

Ранил двоих: в полиции рассказали детали погони за неадекватным мужчиной с мачете

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС
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В ГУ МВД по Самарской области прокомментировали историю с погоней за неадекватным мужчиной, которая произошла 26 июля. Оказалось, что от его действий пострадали два человека.

"Ночью в ОМВД России по Исаклинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ее частный дом ворвался племянник, который нанес ей и ее мужу телесные повреждения, а затем скрылся на ее автомобиле в направлении Тольятти", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Дежурный передал приметы "опасного племянника" наружным службам. Вскоре машину с нападавшим заметили сотрудники ДПС. Авто двигалось на территории Сергиевского района. Требование об остановке водитель проигнорировал. Тогда-то и началась погоня.

"При последней попытке мужчины скрыться, сотрудниками полиции были произведены выстрелы по колесам транспортного средства. После этого злоумышленник бросил автомобиль и направился в сторону лесополосы. Подозреваемый был обнаружен на 1000 км. автодороги М-5 "Урал". Во время задержания мужчина оказал сопротивление, применив холодное оружие", — рассказали в регуправлении МВД.

Впрочем, полицейские все равно смогли задержать мужчину. Благодаря им, никто из окружающих не пострадал. Как передают в полиции, 38-летний житель Исаклинского района доставлен в медучреждение. Материалы проверки передали следователям.

Тем временем в комментариях в соцсетях земляки задержанного пишут, мол, и раньше замечали за ним странности. Якобы он сообщал, что ему "мерещатся демоны".

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