Дмитрий Азаров: Инфраструктура - основа будущих успехов и развития производств наших предприятий

В ходе прямого телеэфира в среду, 26 июля, губернатор Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства и ремонта важнейших инфраструктурных объектов в Самарской области.
В последние годы эта работа ведется опережающими темпами. Задачи поставлены большие, сквозной контроль налажен, а на особо важных точках ведется видеоконтроль за соблюдением темпов строительства.
Губернатор подчеркнул: несмотря на вызовы времени, санкции недружественных стран Самарская область не отказывается от заявленных масштабных планов. Региону удается двигаться вперед благодаря единству и поддержке людей.
"Сейчас есть где работать, отдыхать, получать качественное образование, в комфортных условиях жить и творить будущее, - отметил руководитель области, - Планы огромные. И вместе мы справимся - сомнений нет. Победим и внешних врагов, и внутренних, и все проблемы, которые нам создают, преодолеем обязательно".
Губернатору был задан вопрос жителей Сызрани о сроках ремонта путепровода по улице Московской. Глава Сызрани Анатолий Лукиенко, с которым связались в прямом эфире, доложил губернатору, что подрядчик приступит к работам уже со следующей недели, когда будет заключен контракт. Также глава города доложил Дмитрию Азарову, что сейчас ведутся работы по соединению двух очередей набережной Сызрани - это еще один знаковый для города проект. Кроме того, ремонтируют дорогу на улице Ульяновской, здесь осталось привести в порядок около 600 метров дорожного полотна.
"В этом году в сентябре мы закончим на этом участке ремонт тепловых сетей, и объект будет закончен, - отчитался глава Сызрани. - В следующем году также будут закончены ремонтные работы на Волжском спуске".
"Такой поддержки улично-дорожной сети муниципальных образований, в том числе крупнейших - Самары, Тольятти и Сызрани, не было никогда. Но надо, чтобы справлялись в срок. У меня есть замечания по ряду проектов и в Тольятти, и в Сызрани по отставанию от графика", - отметил глава региона.
Дмитрий Азаров особенно подчеркнул необходимость содержания объектов должным образом: "Если дорога не содержится муниципальными службами, особенно в осенне-зимний период, то риски разрушения возрастают".
Заметных результатов за последние годы добились в строительстве социальных объектов - здравоохранения, образования, физкультуры и спорта. В частности, в этом году уже был открыт новый корпус областной детской инфекционной больницы на 100 мест, о котором жители мечтали более 40 лет.
"На открытие приезжал министр здравоохранения РФ Михаил Альбертович Мурашко, за что ему огромное спасибо. Проект реализовывался при его поддержке", - сказал Дмитрий Азаров. Новый корпус больницы построили и ввели более чем на полгода раньше намеченных планов.
В текущем году также была проведена реконструкция трехэтажного корпуса в Нефтегорской районной больнице. Продолжается работа по созданию поликлиники на 700 посещений в смену в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района Самары. Ведутся работы в детском отделении Самарской областной детской психиатрической больницы. В муниципалитетах области будет открыто 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов.
"Такие темпы развития инфраструктуры здравоохранения - это повышение доступности и качества предоставления медицинской помощи. Двести новых объектов здравоохранения появилось за четыре года, 14 тысяч единиц оборудования - это огромный шаг вперед", - подчеркнул губернатор.
Система образования региона в этом году также пополнится новыми объектами. К 1 сентября в Тольятти должна открыться новая школа на 1500 мест. Еще одна - на 657 мест - до конца года примет детей в Автозаводском районе. В микрорайоне Южный город готовится к открытию новый корпус школы, рассчитанный на 1500 мест. На данный момент достигнута общая строительная готовность, идет оснащение классов современной мебелью и оборудованием.
Дмитрий Азаров сообщил, что в ближайшее время планирует проинспектировать школу, строящуюся в Тимофеевке Ставропольского района. Также в этом году планируется открыть детский сад на 240 мест в Самаре, а в следующем - школу на 1100 мест в Волгаре.
Как отметил глава региона, в прошедшие пять лет акцент делался именно на развитии инфраструктуры. "Это и позволило нам привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, а значит, повышать уровень благосостояния людей. Мы концентрировались именно на этом, строя больницы, школы, садики, дома культуры. Инфраструктура - это основа будущих успехов, экономической мощи, развития производств наших предприятий", - считает губернатор.
Благодаря активности жителей в вопросах благоустройства территорий и усилиям органов власти, в этом году в регионе работы охватят 303 дворовые территории и 141 общественное пространство. Кроме того, будут завершены 6 проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Речь идет о комплексном благоустройстве шести территорий в Кинеле, Новокуйбышевске, Октябрьске, Жигулевске, Похвистневе и Нефтегорске. Губернатор выразил уверенность в качественном исполнении проектов и пригласил жителей, которые в том числе инициировали эти проекты, для общественного контроля.
Говоря об отрасли культуры, Дмитрий Азаров отметил: в этом году будет открыто шесть модельных библиотек. Две из них уже работают. Продолжится ремонт и оснащение музеев и 11 домов культуры в сельских районах и городах. Отдельно Губернатор отметил ремонты детских школ искусств, в частности в Большой Черниговке. Здесь не просто восстанавливают ДШИ, а создают в едином пространстве и Дом ремесел.
Масштабные планы в Самарской области и по запуску спортивных объектов. Кроме уже введенных объектов (ФОК "Певческое поле" в Тольятти, спорткомплекс в поселке Зеленовка и ФОКа в Ташле (Ставропольский район), три площадки ГТО), до конца года будут достроены бассейн в Куйбышевском районе Самары, модульный ФОК в Ленинском, а также 18 универсальных площадок.
Поступившие в ходе эфира обращения жителей губернатор взял на контроль. По ряду вопросов он сразу же дал соответствующие поручения ведомствам.
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