На тольяттинку, истязавшую детей, завели еще одно уголовное дело

Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).
По версии следствия, в период с 20 апреля по 6 июля текущего года подозреваемая, находясь в квартире по месту жительства в Тольятти, действуя умышленно, причинила своим малолетним детям в возрасте трех лет и двух месяцев физические и психические страданий путем систематического длительного лишения воды и пищи, содержания жилища детей в ненадлежащем санитарно-гигиеническом состоянии и антисанитарных условиях, не проведения необходимых гигиенических процедур с сыновьями.
Напомним, что обращение в полицию Тольятти поступило от жителей многоквартирного дома на ул. Фрунзе о том, что в квартире соседей на протяжении двух дней плачут малолетние дети, на звонки в дверь никто не отвечает.
Ранее следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти была проведена проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ по фату оставления детей в опасности в указанный период времени. По результатам проверки материал был направлен в прокуратуру для определения подследственности.
26 июля в соответствии с постановлением заместителя прокурора района данные материалы проверки направлены в отдел дознания, где расследуется уголовное дело в отношении матери детей по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Руководитель следственного управления выехал в город Тольятти, где лично встретился с волонтерами общественной организации и выслушал имеющиеся у них сведения, касающиеся образа жизни подозреваемой. Полученная информация будет проверена в ходе расследования уголовного дела.
В настоящее время дети изъяты у матери, им оказана вся необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время продолжаются устанавливаться все обстоятельства преступления. Следствием в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за работу в области опеки и попечительства. Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?