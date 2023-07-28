АвтоВАЗ может начать поставки машин в Африку и Латинскую Америку

АвтоВАЗ рассматривает сотрудничество с российской транспортной группой Fesco для организации поставок автомобилей в Африку и Латинскую Америку, пишет ТАСС со ссылкой на главу автозавода Максима Соколова.

"С нашими партнерами, в том числе с компанией Fesco мы рассматриваем варианты взаимодействия. Помимо этого, <…> мы будем развивать свою лизинговую составляющую, и сейчас ведем проработку вопроса по приобретению специальных судов, шаттлов, которые смогут направлять нашу продукцию, используя механизм лизинга, именно в страны Африканского континента и дальше — в Латинскую Америку", — сказал он.