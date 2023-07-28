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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает на работу в свои подразделения в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей Тольятти об открытых вакансиях в ряде подразделений компании. Соискателям предлагается стабильная заработная плата, корпоративный пакет социальных льгот, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом по начислению и сбору денежных средств ПАО "Т Плюс" — одного из крупнейших энергохолдингов России, который работает в 16 регионах страны.

Жителей Тольятти могут заинтересовать следующие вакансии от энергосбытовой компании:

— специалист по работе с клиентами (ул. Горького, д. 27А; прием и регистрация входящих обращений, консультация клиентов);

— инженер тепловой инспекции (ул. Горького, д. 27А; оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок);

— экономист (ул. Коммунальная, д. 29; востребование задолженности за поставленные энергоресурсы, оформление актов сверки);

— инженер отдела экологического контроля (ул. Воскресенская, д. 11; проверки соблюдения нормативов состава сточных вод, выполнение расчётов платы клиентам за негативное воздействие).

Ознакомиться с вакансиями группы компаний "Т Плюс" в Самарской области можно на официальном сайте www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-66-07 (ЭнергосбыТ Плюс), (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс).

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