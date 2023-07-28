"ЭнергосбыТ Плюс" приглашает на работу в свои подразделения в Тольятти

АО "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей Тольятти об открытых вакансиях в ряде подразделений компании. Соискателям предлагается стабильная заработная плата, корпоративный пакет социальных льгот, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба компании.
АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом по начислению и сбору денежных средств ПАО "Т Плюс" — одного из крупнейших энергохолдингов России, который работает в 16 регионах страны.
Жителей Тольятти могут заинтересовать следующие вакансии от энергосбытовой компании:
— специалист по работе с клиентами (ул. Горького, д. 27А; прием и регистрация входящих обращений, консультация клиентов);
— инженер тепловой инспекции (ул. Горького, д. 27А; оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок);
— экономист (ул. Коммунальная, д. 29; востребование задолженности за поставленные энергоресурсы, оформление актов сверки);
— инженер отдела экологического контроля (ул. Воскресенская, д. 11; проверки соблюдения нормативов состава сточных вод, выполнение расчётов платы клиентам за негативное воздействие).
Ознакомиться с вакансиями группы компаний "Т Плюс" в Самарской области можно на официальном сайте www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-66-07 (ЭнергосбыТ Плюс), (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс).
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!