Тольяттинка, истязавшая своих маленьких детей, арестована

В Тольятти судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 27-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее Председателю СК России по уголовному делу был представлен доклад.
Напомним, женщина, действуя умышленно, причинила своим малолетним детям в возрасте трех лет и двух месяцев физические и психические страдания.
Расследование уголовного дела продолжается следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СК РФ
"В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются устанавливаться все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления", — сообщили у СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?