Тольяттинка, истязавшая своих маленьких детей, арестована

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В Тольятти судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 27-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.