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Футбол Спорт

"Крылья", уступая в счете, добились ничьей с "Динамо"

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом своем домашнем матче Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московское "Динамо".

Счет в матче гости открыли на 8 минуте встречи, Федор Смолов вывел один на один Арсена Захаряна, который отправил мяч в ворота Богдана Овсянникова — 0:1. На 30 минуте игры Арсен Захарян забросил мяч в штрафную, и Константин Тюкавин в касание перекинул самарского голкипера — 0:2. Через пять минуты самарцы сократили разницу в счете. Новичок "Крыльев" Егор Карпицкий подкараулил ошибку защитника москвичей Даниила Фомина, и сделал передачу Фернандо Костанца, который отправил мяч в ворота Антона Шунина — 1:2. На 39 минуте Нгамалё от лицевой линии сделал передачу в центр штрафной и Федор Смолов в касание отправил мяч в ворота — 1:3. На 74 минуте Гленн Бейл, получив мяч от Максима Витюгова, красивым дальним ударом отправил мяч в ворота — 2:3. За две минуты до конца основного времени после передачи Романа Ежова Вячеслав Грулев сыграл в своей штрафной площади рукой, и был назначен пенальти, который реализовал Бенхамин Гарре — 3:3.

В следующем матче "Крылья Советов" принимают на "Солидарность Самара Арене" "Ростов" из Ростова-на-Дону. Игра 3 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 5 августа, в 16:00.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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