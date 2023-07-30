Сызранка, пытаясь продать подгузники, потеряла 93 тыс. рублей

Работница акционерного общества из Сызрани на одном из торговых сайтов разместила объявление о продаже подгузников. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить детские принадлежности.

Он убедил 36-летнюю потерпевшую в том, что для перевода денежных средств в счет оплаты товара ему необходимы сведения о банковской карте, а так же коды поступившие в SMS-сообщениях. Продавец передала все данные и мошенник получил доступ к личному банковскому кабинету потерпевшей.

В результате со счета карты женщины произошло списание денежных средств в сумме 93 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.