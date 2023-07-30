Сызранка, пытаясь продать подгузники, потеряла 93 тыс. рублей

Работница акционерного общества из Сызрани на одном из торговых сайтов разместила объявление о продаже подгузников. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить детские принадлежности.
Он убедил 36-летнюю потерпевшую в том, что для перевода денежных средств в счет оплаты товара ему необходимы сведения о банковской карте, а так же коды поступившие в SMS-сообщениях. Продавец передала все данные и мошенник получил доступ к личному банковскому кабинету потерпевшей.
В результате со счета карты женщины произошло списание денежных средств в сумме 93 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?