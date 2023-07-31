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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ увеличит объемы производства "дешевых" автомобилей

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АвтоВАЗ решил увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не вырастут и останутся в пределах 700 тыс. руб., сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

"Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить", — сказал он на форуме "Россия — Африка".

При этом Соколов отметил рост давления со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках.

"Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями…", — добавил президент АвтоВАЗа.

Цена на бюджетные модификации останется ниже 700 тыс. руб., заверил Соколов. "Это, конечно, непросто в сегодняшней ситуации", — отметил он.

По словам топ-менеджера, АвтоВАЗ делает все возможное, чтобы не допустить роста цен. "Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние", — подчеркнул Соколов.

Гид потребителя

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Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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