АвтоВАЗ увеличит объемы производства "дешевых" автомобилей

АвтоВАЗ решил увеличить объем производства самых бюджетных модификаций Lada, цены на них не вырастут и останутся в пределах 700 тыс. руб., сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

"Недавно мы приняли решение увеличить производство именно самых бюджетных автомобилей, понимая, что наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить", — сказал он на форуме "Россия — Африка".

При этом Соколов отметил рост давления со стороны глобальных поставщиков: они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в действующих санкционных списках.

"Мы принимаем непростые, но эффективные управленческие решения и таким образом обеспечиваем наш рынок отечественными, надежными, высоколокализованными и самое главное бюджетными автомобилями…", — добавил президент АвтоВАЗа.

Цена на бюджетные модификации останется ниже 700 тыс. руб., заверил Соколов. "Это, конечно, непросто в сегодняшней ситуации", — отметил он.

По словам топ-менеджера, АвтоВАЗ делает все возможное, чтобы не допустить роста цен. "Чудес, конечно, не бывает, и вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние", — подчеркнул Соколов.